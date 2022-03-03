Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Обстріляне РФ естонське вантажне судно затонуло під Одесою, екіпаж врятували

Четвер, 3 березня 2022, 15:25

Поблизу українського портового міста Одеса через вибух вантажне судно Helt, що належить естонській компанії та ходило під прапором Панами, затонуло.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє err.ee.

Helt належить естонській компанії Vista Shipping Agency AS. 

Реклама:

"Корабель затонув. Двоє членів екіпажу знаходяться на рятувальному човні. Інші чотири члени екіпажу зникли безвісти. Я не знаю, де вони зараз", - сказав Ігор Ільвес, генеральний директор Vista Shipping Agency.

"Зв'язку з судном не було, від представників судновласника нам відомо, що екіпаж повідомив про обстріл судна з боку сил Росії, в результаті чого воно отримало пробоїну", - повідомив "Українській правді" речник ДПСУ Андрій Демченко.

Оновлено: Міністерство інфрастурктури уточнило, що судно затонуло за 12-мильною зоною на траверсі порту Південний.

Водночас повідомляється, що в реззультаті рятувальної операції КП "Морська пошуково-рятувальна служба" 6 моряків, які перебували на судні наразі знайдені і знаходяться на борту рятувального судна SAR 01.

ВІДЕО ДНЯ

Стан здоров’я всіх членів екіпажу задовільний. Наразі рятувальний катер повертається до порту Чорноморськ.

Під Одесою точаться запеклі бої між українськими та російськими військами.

Українська влада заявила у вівторок, що Helt був захоплений російськими моряками. Тоді російський флот використовував корабель як щит.

Українські джерела повідомили у четвер, що судно тоне. Частина екіпажу врятувалася на рятувальних човнах.

Одеса є найважливішим портовим містом України.

Нагадаємо, раніше російський корабель підбив молдовський бункеровщик.

Теми: Росіяфлотвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Росія
З’явилися нові супутникові знімки знищених Іл-76 під Псковом
Губернатор заявив про "неопізнаний об'єкт" над російським Псковом
Затриманий у Швеції шпигун допомагав з експортом підсанкційних товарів до РФ
Останні новини
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
Усі новини...
Реклама: