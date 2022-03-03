Обстріляне РФ естонське вантажне судно затонуло під Одесою, екіпаж врятували

Поблизу українського портового міста Одеса через вибух вантажне судно Helt, що належить естонській компанії та ходило під прапором Панами, затонуло.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє err.ee.

Helt належить естонській компанії Vista Shipping Agency AS.

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"Корабель затонув. Двоє членів екіпажу знаходяться на рятувальному човні. Інші чотири члени екіпажу зникли безвісти. Я не знаю, де вони зараз", - сказав Ігор Ільвес, генеральний директор Vista Shipping Agency.

"Зв'язку з судном не було, від представників судновласника нам відомо, що екіпаж повідомив про обстріл судна з боку сил Росії, в результаті чого воно отримало пробоїну", - повідомив "Українській правді" речник ДПСУ Андрій Демченко.

Оновлено: Міністерство інфрастурктури уточнило, що судно затонуло за 12-мильною зоною на траверсі порту Південний.



Водночас повідомляється, що в реззультаті рятувальної операції КП "Морська пошуково-рятувальна служба" 6 моряків, які перебували на судні наразі знайдені і знаходяться на борту рятувального судна SAR 01.

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Стан здоров’я всіх членів екіпажу задовільний. Наразі рятувальний катер повертається до порту Чорноморськ.

Під Одесою точаться запеклі бої між українськими та російськими військами.

Українська влада заявила у вівторок, що Helt був захоплений російськими моряками. Тоді російський флот використовував корабель як щит.

Українські джерела повідомили у четвер, що судно тоне. Частина екіпажу врятувалася на рятувальних човнах.

Одеса є найважливішим портовим містом України.

Нагадаємо, раніше російський корабель підбив молдовський бункеровщик.