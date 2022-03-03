Сміття в столиці прибирають, але киян просять викидати насамперед органіку

Сміттєвози в Києві працюють у штатному режимі, але киян просять викидати, в першу чергу, органіку

Джерело: КМДА

Деталі: Столична влада наголошує: виконання цих пунктів допоможе місту забезпечувати регулярне вивезення відходів, а також безпеку працівників:

викидайте в контейнери, у першу чергу, лише органіку та засоби гігієни

поки не викидайте пластик, папір, картон та інші відходи, які можна деякий час складувати в помешканні

не викидайте відходи без пакетів чи в розірваних пакетах – через це вантажники витрачають зайвий час, щоб зібрати розкидане у дворі сміття.

Дослівно: "Значна частина водіїв сміттєвозів нині зі зброєю в руках захищає Київ та інші міста в лавах української армії та підрозділах тероборони. На підприємствах не вистачає водіїв відповідної категорії".