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Сміття в столиці прибирають, але киян просять викидати насамперед органіку

Валентина РоманенкоЧетвер, 3 березня 2022, 16:59

Сміттєвози в Києві працюють у штатному режимі, але киян просять викидати, в першу чергу, органіку

Джерело: КМДА

Деталі: Столична влада наголошує: виконання цих пунктів допоможе місту забезпечувати регулярне вивезення відходів, а також безпеку працівників:

  • викидайте в контейнери, у першу чергу, лише органіку та засоби гігієни
  • поки не викидайте пластик, папір, картон та інші відходи, які можна деякий час складувати в помешканні
  • не викидайте відходи без пакетів чи в розірваних пакетах – через це вантажники витрачають зайвий час, щоб зібрати розкидане у дворі сміття.

Дослівно: "Значна частина водіїв сміттєвозів нині зі зброєю в руках захищає Київ та інші міста в лавах української армії та підрозділах тероборони. На підприємствах не вистачає водіїв відповідної категорії".

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Теми: Київвійна
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