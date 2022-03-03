Окупанти розбомбили ТЕЦ та залізничний вокзал в Охтирці
Четвер, 3 березня 2022, 16:15
На Сумщині російська авіація бомбить Охтирку, влучила у теплоелектроцентраль.
Джерело: глава Сумщини Дмитро Живицький у Telegram
Пряма мова Живицького: "Охтирка. Російська авіація обстрілює мирне українське місто.
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Бомба потрапила в ТЕЦ.
Обстріляні житлові квартали".
Деталі: На відео голова Охтирки Павло Кузьменко розповів, що окупанти розбомбили ТЕЦ та залізничний вокзал, а також декілька бомб впали на місто.
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