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Окупанти розбомбили ТЕЦ та залізничний вокзал в Охтирці

Роман ПетренкоЧетвер, 3 березня 2022, 16:15
Окупанти розбомбили ТЕЦ та залізничний вокзал в Охтирці
ТЕЦ, фото: okhtyrka.net

На Сумщині російська авіація бомбить Охтирку, влучила у теплоелектроцентраль.

Джерело: глава Сумщини Дмитро Живицький у Telegram

Пряма мова Живицького: "Охтирка. Російська авіація обстрілює мирне українське місто.

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Бомба потрапила в ТЕЦ.

Обстріляні житлові квартали".

Деталі: На відео голова Охтирки  Павло Кузьменко розповів, що окупанти розбомбили ТЕЦ та залізничний вокзал, а також декілька бомб впали на місто.

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Теми: Сумська областьвійнаРосія
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