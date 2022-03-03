Росіяни поширюють фейк, що Херсонщина хоче в Росію – ОДА

Херсонаська обласна держадміністрація заявляє, що російські ЗМІ поширюють фейки про те, що з Херсонської області нібито надходять прохання "прийняти область до Росії!".

Джерело: Херсонська ОДА у Facebook

Дослівно: "Окупанти не лише в місті, але й продовжують поширювати інформаційну війну та писати фейки. Наразі рашисти та рашистські ЗМІ пишуть ніби-то до них надходять звернення та телефоні дзвінки з Херсонщини з проханням прийняти область до Росії! Не вірте жодній інформації, яку бачите не на офіційних джерелах! Це – фейк!".

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Деталі: В ОДА наголосили, що "Херсонщина була, є і буде Україна".

Від УП: Центральні ЗМІ Росії поки не поширювали фейк про бажання херсонців "приєднатися" до РФ.

Російські війська фактично заблокували українські міста Херсон та Бердянськ.