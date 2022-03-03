Садовий прогрожує здавати СБУ дані орендодавців, які завищуюь ціни: "Це мародерство"

Міський голова Львова Андрій Садовий закликає вимушених переселенців повідомляти про випадки завищення цін за проживання у його місті.

Джерело: Садовий у Facebook.

Пряма мова: "Орендодавець чи готельєр, який виставляє завищену ціну за помешкання – мародер! Повідомляйте про такі випадки на гарячу лінію міста – 1580.

Ми будемо діяти так, як потрібно в умовах воєнного часу: перевіримо і зробимо імена мародерів публічними, а також передамо дані СБУ".

Деталі: Мер Садовий наголошує, що ціни за оренду житла у Львові повинні залишатися на тому ж рівні, як і в довоєнний час.