Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Садовий прогрожує здавати СБУ дані орендодавців, які завищуюь ціни: "Це мародерство"

Четвер, 3 березня 2022, 17:38

Міський голова Львова Андрій Садовий закликає вимушених переселенців повідомляти про випадки завищення цін за проживання у його місті.

Джерело: Садовий у Facebook.

Пряма мова: "Орендодавець чи готельєр, який виставляє завищену ціну за помешкання – мародер! Повідомляйте про такі випадки на гарячу лінію міста – 1580.

Ми будемо діяти так, як потрібно в умовах воєнного часу: перевіримо і зробимо імена мародерів публічними, а також передамо дані СБУ".

Деталі: Мер Садовий наголошує, що ціни за оренду житла у Львові повинні залишатися на тому ж рівні, як і в довоєнний час. 

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: СадовийЛьвіввійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

МВФ погодив екстрену допомогу Україні в 1,4 мільярда доларів

Ізраїль під приводом ремонту відмовив Зеленському у виступі в Кнесеті – джерела

Українці, чиє житло постраждало від окупантів, зможуть подати заявку на відшкодування в "Дії"

Росія своїми фейками, ймовірно, готує підґрунтя для застосування хімічної зброї – Британія

ВІДЕОЗСУ захопили в полон 21-річного строковика-окупанта

доповненоВ окупованому Бердянську мешканцям обіцяють російські паспорти і списання боргів

Усі новини...
Садовий
Чоловіки, які прибули на Львівщину, мають стати на військовий облік – Садовий
У Львові створили план спротиву окупації: будуть проводити навчання громадян
"Такої динаміки ще не бачили": у Львові 5-11 класи відправляють в онлайн через Covid
Останні новини
02:31
В Росії склали перелік компаній, які треба націоналізувати — там McDonald's і Microsoft
02:09
ОновленоВорожа авіація бомбила вночі околиці Сум і Охтирку – голова ОДА
01:54
Джонсон пообіцяв для РФ "максимальні економічні втрати"
01:17
Зеленський: Готуємо ще шість гуманітарних коридорів
00:58
Окупанти втрачають боєздатність і залучають резерви – Міноборони
00:56
Росія готується до застосування хімічної зброї – США
00:49
Україна припинила співпрацю з МВФ за програмою Stand-by
00:38
Бої не припиняються ні на хвилину – голова ОДА про ситуацію на Луганщині
00:37
МВФ погодив екстрену допомогу Україні в 1,4 мільярда доларів
00:25
Ізраїль під приводом ремонту відмовив Зеленському у виступі в Кнесеті – джерела
Усі новини...