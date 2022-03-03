Донеччину доводять до гуманітарної катастрофи, є жертви і постраждалі

Російські окупанти серйозно обстрілюють Мангуш на Донеччині, у Майорську внаслідок обстрілів загинула жінка, також був обстріл Красногорівки.

Джерело: начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко

Дослівно: "Росіяни намагаються довести Донеччину до гуманітарної катастрофи.

Окрім Волновахи та Маріуполя, під ударом також Мангушська громада. Вчора Мангуш було серйозно обстріляно, є постраждалі. Точну кількість жертв встановити поки що неможливо, оскільки у селищі немає зв’язку. Три дні вже немає електрики, немає води".

Деталі: У четвер під ударом російських військ перебуває Майорськ – там росіяни вбили жінку.

В Очеретинській громаді був обстріл Красногорівки.

"Але попри все відновлено електропостачання Желанному, Орлівці, Ласточкиному, Верхньоторецькому. Сьогодні організовано підвезення питної води у Водяне, вчора також розвезли воду в Орлівку, Ласточкине і Семенівку. Сьогодні мають надійти ліки від Товариства Червоного хреста до Верхньоторецького та Олександрополя. Робимо все можливе, щоб уникнути гуманітарної катастрофи", - зазначив голова ВЦА.

За його словами, в таких умовах росіяни продовжують поширювати брехню про "зелені коридори".

"Ніяких "зелених коридорів" насправді немає – це пастка, вони хочуть використати мирних мешканців Донеччини як живий щит від Збройних сил України. За жодних обставин не вірте повідомленням про евакуацію, якщо вони надходять не з офіційних джерел!", - закликав Кириленко.