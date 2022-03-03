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Угорщина проти пропозиції ЄС щодо прийому біженців з України

"Європейська правда"Четвер, 3 березня 2022, 16:56

Угорщина внесла нотку розбрату у відповідь Європейського Союзу на вторгнення Росії в Україну в четвер, заявивши, що вона та її східноєвропейські союзники не підтримують надання тимчасового дозволу на проживання людям, які втікають від "конфлікту".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Комісар ЄС із внутрішніх справ Ілва Йоханссон раніше перед зустріччю міністрів внутрішніх справ заявила, що очікує, що уряди ЄС у найближчі дні погодяться на схему захисту, яка передбачає право на проживання до трьох років,.

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Однак керівник апарату прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Гергелі Гуляш заявив, що вже діють чіткі правила ЄС щодо надання притулку і що Угорщина надасть статус біженця всім, хто втікає з України.

Він додав, що група Вишеградської четвірки, яка також включає Чехію, Польщу та Словаччину, спільно не підтримала пропозицію Європейської комісії.

Речник чеського уряду повідомив, що міністерство внутрішніх справ зараз веде переговори з цього приводу. Уряди Словаччини та Польщі  поки не відповіли на запити про коментарі.

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Запропонована Єврокомісією схема тимчасового захисту автоматично надасть тим, хто втікає з України, дозвіл на проживання та доступ до роботи, соціального забезпечення та житла на термін до трьох років.

"Жахлива загарбницька війна Путіна мала жахливі наслідки для людей в Україні", – заявила міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фазер.

"Сьогодні йдеться про те, що всі члени ЄС узгоджують політику, щоб мати можливість надавати допомогу небюрократичним способом" - сказала вона.

Захисні заходи застосовуватимуться до українців та тих, хто має тривалий статус проживання чи статус біженця в Україні, звільняючи їх від проходження тривалих процедур надання притулку.

Теми: УгорщинабіженцівійнаУкраїна
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