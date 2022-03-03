Окупанти обстріляли лікарню на Запоріжжі – 3 загиблих
Четвер, 3 березня 2022, 18:03
1 та 2 березня російські окупанти обстріляли хірургічний та санітарний відділи "Василівської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування", внаслідок чого загинули троє людей.
Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація
Деталі: Чотири людини зазнали тяжкі поранення, троє загинуло від отриманих поранень.
Повідомляється про значні матеріальні збитки – пошкоджені приймальне, реанімаційне та хірургічне відділення.
Наразі є проблеми з водо- та електропостачанням, опаленням.
Проте колектив лікарні продовжує надавати медичну допомогу людям.
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