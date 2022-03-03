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Ворог зламав окремі сайти міської влади і розмістив фейк про капітуляцію

Валентина РоманенкоЧетвер, 3 березня 2022, 17:24
Ворог зламав окремі сайти міської влади і розмістив фейк про капітуляцію

Ворог зламав окремі сайти регіональних органів влади і місцевого самоврядування та поширює через них дезінформацію про нібито "капітуляцію та підписання мирного договору з РФ".

Джерело: Служба безпеки України

Дослівно: "Заявляємо - це ФЕЙК!

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Окупанти прагнуть дезорієнтувати нас, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити наші війська до здачі. Керівництво держави разом з народом протидіє російським військам і робить усе можливе для звільнення українських територій від ворога.

Всі органи влади, війська, силові та правоохоронні органи стоятимуть до перемоги!".

Деталі: Зокрема було зламано сайт сайт Жидачівської громади. Українців просять не реагувати та не розповсюджувати недостовірну інформацію серед знайомих, чатах та соціальних мережах.

ВІДЕО ДНЯ

Телеграм канал компанії "Енергоатом" повідомив, що кілька сайтів Енергодару транслюють фейкове звернення президента України про капітуляцію. 

На офіційних сторінках територіальних громад Волинської області також з’явились публікації про капітуляцію України та підписання мирного договору з РФ від імені президента України.

Повідомляйте про аналогічні повідомлення для їх оперативного усунення.

Теми: війнаСБУ
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