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Окупанти знову обстрілюють Харків: зруйновано будинки й аеродром

Катерина ТищенкоЧетвер, 3 березня 2022, 18:35
фото ДСНС

Внаслідок обстрілів багатоповерхових житлових будинків у мікрорайоні Харкова Північна Салтівка зруйновано будівлі та споруди.

Джерело: ДСНС, Суспільне.Харків, Харківський аероклуб ім. В.С. Гризодубової ТСО України

Дослівно ДСНС: "3 березня близько 15:40 в мікрорайоні Північна Салтівка м. Харків, внаслідок обстрілів багатоповерхових житлових будинків сталося руйнування будівель та споруд.

Станом на 17:15 від ДСНС на пошуки, рятування людей та гасіння загорань залучено 70 осіб та 20 од. техніки".

Деталі: Суспільне.Харків із посиланням на джерело в ДСНС повідомляє, що після обстрілу Харкова у четвер спалахнули пожежі у понад 40 багатоквартирних та приватних будинках. При цьому більшість викликів надходять із Салтівки.

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Водночас Харківський аероклуб ім. В.С. Гризодубової ТСО України повідомляє, що аеродром "Коротич" Харківського аероклубу знищено нальотом авіації противника. Інфраструктура аеродрому і літаки приведено у неробочий стан.

Теми: Харківвійна
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