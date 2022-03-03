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Канада анонсувала нову військову допомогу для України

"Європейська правда"Четвер, 3 березня 2022, 18:47

Канада анонсувала нову партію військової допомоги для України у зв’язку з агресією РФ.

Як повідомляє Globalnews, про це 3 березня заявила міністерка оборони Аніта Ананд.

Країна планує надати до 4500 ручних протитанкових гранатометів M72 та до 7500 ручних гранат. 

Крім того, Оттава пропонує 1 млн доларів на придбання обладнання для супутникових знімків з високою роздільною здатністю.

Попередній пакет допомоги анонсували 1 березня, йшлося про 100 систем протитанкової зброї Carl Gustaf і 2000 ракет.

Також 3 березня Канада посилила економічні санкції проти Росії і Білорусі. 

Теми: зброяКанадаУкраїна
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