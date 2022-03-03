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Зеленський: У деяких питаннях із РФ компроміс неможливий

Альона Мазуренко Четвер, 3 березня 2022, 17:50
Зеленський: У деяких питаннях із РФ компроміс неможливий
фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що російська сторона на переговорах ставить питання, на які давно підготувала свої відповіді і в яких компроміс неможливий.

Джерело: Зеленський під час зустрічі з журналістами.

Пряма мова: "Є тема питань. Ми готові на всі ці теми говорити. У російської сторони давно сформульовані відповіді на їхні питання.

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Який сенс ставити запитання, якщо ти вже давно маєш відповіді? У цьому поки що складність цього діалогу.

Тому що є речі, в яких треба знайти якісь компроміси, щоб не гинули люди, але є речі, в яких немає компромісів.

Ну, не можна просто взяти, піти та сказати "так, це ваша країна. Україна – частина Росії", – це просто неможливо. Навіщо пропонувати це нам?

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Там є пункти, я не ставлюся до цих формулювань як до константи, я вважаю, що ці формулювання справедливі, раз та сторона готова знищити нас заради цих питань.

Отже, вони (питання - ред.) справедливі для нашого діалогу, тому що я хочу зупинити цю війну. Питання формулювань, питання балансу наших домовленостей та питання бажань".

Деталі: Водночас, за словами Зеленського, у будь-яких переговорах є сенс.

Теми: РосіяЗеленськийУкраїна
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