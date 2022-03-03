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Зеленський — Заходу: дайте літаки, інакше Росія буде йти до Берлінської стіни

"Європейська правда"Четвер, 3 березня 2022, 18:59

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Заходу з проханням надіслати військові літаки для боротьби з російським вторгненням.

Про це він заявив на пресконференції в Києві, пише "Європейська правда".

"Якщо немає у вас сил, міцності закрити небо, то дайте мені літаки. Дайте мені літаки. Якщо нас не стане, не дай Боже, далі будуть Латвія, Литва, Естонія. Далі буде Грузія, Молдова, Польща. Так вони будуть йти до Берлінської стіни", — сказав Зеленський.

Більшість згаданих країн є членами НАТО, а це означає, що якщо Росія вторгнеться в одну, то вона буде воювати з усім Альянсом.

"Я хочу подякувати тим країнам, які нас підтримують, передають зброю. Але це сталося запізно. Це термін, коли ми говорили і просили, цей термін коштує тисячі життів українців", — додав президент.

ЄС у неділю заявив, що погодив пакет військової допомоги на 450 мільйонів євро, а глава дипломатії Жозеп Боррель також сказав, що кілька країн готові передати бойові літаки.

Однак пізніше Польща, Болгарія та Словаччина офіційно спростували інформацію про те, що передаватимуть літаки Україні.

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Дмитро Кулеба у середу заявив, що Україна продовжує переговори з європейськими країнами про надання бойових літаків для боротьби з російським вторгненням.

Теми: Зеленськийзброявійна
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