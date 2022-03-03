За кордоном зріс попит на показ серіалу "Слуга народу" – ЗМІ

Мовники різних країн розкуповують права на показ серіалу "Слуга народу", в якому головну роль зіграв Володимир Зеленський, який зараз займає посаду президента України.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Зазначається, що додатковий інтерес до серіалу з’явився після початку повномасштабного вторгнення Росії до України та з "тих пір як Зеленський став обличчям нації, яка потерпає від атак з боку Росії".

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Зокрема, Нікола Содерлунд – керуючий партнер компанії Eccho Rights, яка займається розповсюдженням серіалу, розповів, що продажі прав на показ серіалу різко зросли за останні кілька днів та назвав інтерес до продукту "чудовим". Він також пов’язав зростання попиту із війною в Україні.

В Eccho Rights також повідомили про угоди із мовниками на Близькому Сході, грецьким телеканалом ANT 1 та румунським – PRO TV. Окрім того, йдеться про продаж прав на показ телеканалам у Болгарії, Молдові, Естонії, Франції, Фінляндії та Грузії.

Окрім того, у Channel 4 заявили, що мають права на "Слугу народу" у Великій Британії та планують показати один із епізодів в неділю.

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Довідково: У серіалі "Слуга народу" Володимир Зеленський грав вчителя історія Василя Голобородька, який став президентом України.