Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

За кордоном зріс попит на показ серіалу "Слуга народу" – ЗМІ

Четвер, 3 березня 2022, 18:00

Мовники різних країн розкуповують права на показ серіалу "Слуга народу", в якому головну роль зіграв Володимир Зеленський, який зараз займає посаду президента України. 

Джерело: Bloomberg 

Деталі: Зазначається, що додатковий інтерес до серіалу з’явився після початку повномасштабного вторгнення Росії до України та з "тих пір як Зеленський став обличчям нації, яка потерпає від атак з боку Росії". 

Реклама:

Зокрема, Нікола Содерлунд – керуючий партнер компанії Eccho Rights, яка займається розповсюдженням серіалу,  розповів, що продажі прав на показ серіалу різко зросли за останні кілька днів та назвав інтерес до продукту "чудовим". Він також пов’язав зростання попиту із війною в Україні.

В Eccho Rights також повідомили про угоди із мовниками на Близькому Сході, грецьким телеканалом ANT 1 та румунським – PRO TV. Окрім того, йдеться про продаж прав на показ телеканалам у Болгарії, Молдові, Естонії, Франції, Фінляндії та Грузії. 

Окрім того, у Channel 4 заявили, що мають права на "Слугу народу" у Великій Британії та планують показати один із епізодів в неділю. 

ВІДЕО ДНЯ

Довідково: У серіалі "Слуга народу" Володимир Зеленський грав вчителя історія Василя Голобородька, який став президентом України. 

Теми: Слуга народуЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Слуга народу
Міністру Резнікову: Укладайте не парі, а договори за ринковими цінами
Слуга курток для ЗСУ. Хто заробляє на війні в Україні?
Новий нардеп від "Слуги народу" офіційно з’явився у Верховній Раді
Останні новини
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
Усі новини...
Реклама: