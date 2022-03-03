Голова ВЦА: Вся Сумська область зараз – територія пекла

В Охтирці на Сумщині немає опалення й електроенергії, також російські війська бомбардують Суми.

Джерело: голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький в ефірі телеканалу "Рада".

Дослівно: "Зараз йде бомбардування пригорода міста Суми. В принципі, вся Сумська область зараз – територія пекла, яку нищівно бомблять російські війська".

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Деталі: За його словами, в Охтирці було знищено повністю машинне відділення Охтирської ТЕЦ. Немає опалення, електроенергії.

"Ми думаємо зараз над тим, як вивезти людей з міста, бо через добу багатоквартирні будинки перетворяться на холодну кам’яну пастку без води, світла та електроенергії", - сказав Живицький.

Бомбардування міста Суми почалось близько 18:00.

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"Бомблять Недригайлів, Боромлю, Бездрик, Лебедин. Просто знищують цивільне населення", - сказав голова ВЦА.

Він також звернувся до росіян із закликом зупинити геноцид РФ в Україні.

"Це вже не Путін. Путін – божевільний карлик. А сьогодні прості росіяни вбивають наших дітей, людей похилого віку. Просто нищать нашу країну. Без жодної причини. Просто незрозуміло, чому. Незважаючи на те, що у нас зруйновано половину Охтирки, незважаючи на те, що у нас уже тисячі загиблих, українці не зупиняться. До останньої людини. Поки буде останній живий українець, він досягне того, що Росії як країни не буде. Або росіяни вийдуть на вулиці і зупинять цей геноцид, або ми прийдемо і помстимось", - сказав він.