Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Голова ВЦА: Вся Сумська область зараз – територія пекла

Четвер, 3 березня 2022, 18:16
Голова ВЦА: Вся Сумська область зараз – територія пекла
ДМИТРО ЖИВИЦЬКИЙ, FACEBOOK

В Охтирці на Сумщині немає опалення й електроенергії, також російські війська бомбардують Суми.

Джерело: голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький в ефірі телеканалу "Рада".

Дослівно: "Зараз йде бомбардування пригорода міста Суми. В принципі, вся Сумська область зараз – територія пекла, яку нищівно бомблять російські війська".

Реклама:

Деталі: За його словами, в Охтирці було знищено повністю машинне відділення Охтирської ТЕЦ. Немає опалення, електроенергії.

"Ми думаємо зараз над тим, як вивезти людей з міста, бо через добу багатоквартирні будинки перетворяться на холодну кам’яну пастку без води, світла та електроенергії", - сказав Живицький.

Бомбардування міста Суми почалось близько 18:00.

ВІДЕО ДНЯ

"Бомблять Недригайлів, Боромлю, Бездрик, Лебедин. Просто знищують цивільне населення", - сказав голова ВЦА.

Він також звернувся до росіян із закликом зупинити геноцид РФ в Україні.

"Це вже не Путін. Путін – божевільний карлик. А сьогодні прості росіяни вбивають наших дітей, людей похилого віку. Просто нищать нашу країну. Без жодної причини. Просто незрозуміло, чому. Незважаючи на те, що у нас зруйновано половину Охтирки, незважаючи на те, що у нас уже тисячі загиблих, українці не зупиняться. До останньої людини. Поки буде останній живий українець, він досягне того, що Росії як країни не буде. Або росіяни вийдуть на вулиці і зупинять цей геноцид, або ми прийдемо і помстимось", - сказав він.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Останні новини
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині
Усі новини...
Реклама: