У Чайках під Києвом снаряд влучив у склад із монтажною піною – пожежа
Четвер, 3 березня 2022, 19:18
У селі Чайки під Києвом снаряд потрапив у складське приміщення з виготовлення та зберігання монтажної піни, сталася пожежа на складі й в адміністративній будівлі.
Джерело: ДСНС України.
Дослівно: "Київська область, Бучанський район: у с. Чайки в результаті потрапляння снаряду в складське приміщення по виготовленню та зберіганню монтажної піни сталося загоряння складу на площі 10 000 м кв та 8-поверхової адміністративної будівлі".
Деталі: Станом на 18:50 жертв та потерпілих немає.
На гасіння залучено 8 одиниць техніки та 38 особового складу.