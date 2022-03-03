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У Чайках під Києвом снаряд влучив у склад із монтажною піною – пожежа

Олена РощінаЧетвер, 3 березня 2022, 19:18
Чайки, фото ДСНС

У селі Чайки під Києвом снаряд потрапив у складське приміщення з виготовлення та зберігання монтажної піни, сталася пожежа на складі й в адміністративній будівлі.

Джерело: ДСНС України. 

Дослівно: "Київська область, Бучанський район: у с. Чайки в результаті потрапляння снаряду в складське приміщення по виготовленню та зберіганню монтажної піни сталося загоряння складу на площі 10 000 м кв та 8-поверхової адміністративної будівлі".

Деталі: Станом на 18:50 жертв та потерпілих немає. 

На гасіння залучено 8 одиниць техніки та 38 особового складу.

 
 
 

Теми: Київська областьвійнаДСНС
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