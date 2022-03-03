Зеленський – Путіну: "Піди з нашої землі. Сядь зі мною за стіл переговорів"

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий сісти за стіл переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним, який почав війну проти України.

Джерело: Зеленський під час зустрічі з журналістами

Пряма мова: "Ми не нападаємо на Росію і не збираємося на неї нападати. Ми у НАТО? Ні. У нас є ядерна зброя? Ні. Що я маю сказати? Кому я маю щось дати?

Ви розумієте, це ж теж інформаційна бомба, про яку всі говорять. Що віддати, Господи? Що ти хочеш від нас?

Піди з нашої землі. Не хочеш зараз піти – сядь зі мною за стіл переговорів. Я вільний. Сядь зі мною! Тільки не за 30 метрів, як з Макроном і Шольцом, як він їх приймає.

Я ж сусід. Мене не треба за 30 метрів тримати. Я не кусаюся. Я нормальний мужик. Сядь зі мною і поговори.

Ми нікому не погрожуємо, ми не терористи, ми не захоплюємо банки і не захоплюємо чужі землі".

Деталі: За словами президента, ціль українців захист, свобода та життя майбутніх поколінь.

Ціллю росіян Зеленський вважає "поставити на коліна народ, націю, в якій люди, почувають себе рівними".

Крім того, президент відзначив, що Росія не збирається визнавати кількості вбитих солдатів на війні з Україною. Зокрема, росіяни привезли із собою мобільні крематорії.

Президент обурився ставленням до російських солдатів. Так, він не усвідомлює, що має творитися у голові в окупанта, який везе із собою крематорій для себе ж.