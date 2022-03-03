Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський – Путіну: "Піди з нашої землі. Сядь зі мною за стіл переговорів"

Мазуренко Альона Четвер, 3 березня 2022, 19:37
Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий сісти за стіл переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним, який почав війну проти України.

Джерело: Зеленський під час зустрічі з журналістами

Пряма мова: "Ми не нападаємо на Росію і не збираємося на неї нападати. Ми у НАТО? Ні. У нас є ядерна зброя? Ні. Що я маю сказати? Кому я маю щось дати?

Ви розумієте, це ж теж інформаційна бомба, про яку всі говорять. Що віддати, Господи? Що ти хочеш від нас?

Піди з нашої землі. Не хочеш зараз піти – сядь зі мною за стіл переговорів. Я вільний. Сядь зі мною! Тільки не за 30 метрів, як з Макроном і Шольцом, як він їх приймає.

Я ж сусід. Мене не треба за 30 метрів тримати. Я не кусаюся. Я нормальний мужик. Сядь зі мною і поговори.

Ми нікому не погрожуємо, ми не терористи, ми не захоплюємо банки і не захоплюємо чужі землі".

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Деталі: За словами президента, ціль українців захист, свобода та життя майбутніх поколінь.

Ціллю росіян Зеленський вважає "поставити на коліна народ, націю, в якій люди, почувають себе рівними".

Крім того, президент відзначив, що Росія не збирається визнавати кількості вбитих солдатів на війні з Україною. Зокрема, росіяни привезли із собою мобільні крематорії.

Президент обурився ставленням до російських солдатів. Так, він не усвідомлює, що має творитися у голові в окупанта, який везе із собою крематорій для себе ж.

Теми: ЗеленськийПутінвійнаУкраїна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

ВІДЕОДерибасівську в Одесі заблокували протитанковими їжаками

TikTok пішов з РФ

фото, відеоГолова Миколаївщини показав купи трофейної техніки окупантів

Росія анонсувала нові удари по українських підприємствах ОПК

Кабмін визначився, що робити з тілами окупантів

Путін готовий продовжувати діалог, лише якщо Україна виконає всі вимоги РФ

Усі новини...
Зеленський
Зеленський про керівника Ізраїлю: Не відчуваю, що він "загорнутий в український прапор"
Зеленський запевнив, що готовий говорити з Путіним про Донбас та мову
Зеленський вимагає закрити небо: Скільки людей має підірватись, щоб до вас достукатись?
Останні новини
21:36
Міжнародна федерація дзюдо позбавила Путіна всіх посад
21:34
відеоОкупанти нанесли авіаудар по Харкову: щонайменше одна людина загинула
21:30
Телевежа у Харкові ціла - мер
21:30
В Польщі заявили, що рішень про винищувачі для України не прийнято
21:28
Негайної евакуації потребують сотні тисяч українців у десятках населених пунктів – ОП
21:20
Освітні платформи Coursera та EdX припиняють співпрацю з РФ – МОН
21:20
Ракетний удар по аеропорту Вінниці: 6 людей перебувають під завалами
21:17
мапаУ найближчі дні ворог спробує взяти Київ – радник міністра МВС
21:14
У Конгресі США закликають Байдена сприяти передачі винищувачів в Україну
21:08
Україна закликала позбавити РФ та Білорусь членства в МВФ
Усі новини...