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Зеленський вимагає закрити небо: Скільки людей має підірватись, щоб до вас достукатись?

"Європейська правда"Четвер, 3 березня 2022, 19:48

Президент Володимир Зеленський вимагає у країн Заходу закрити небо над Україною, щоб від ударів ракет та авіанальотів РФ перестали гинути мирні українці.

Про це він сказав на пресконференції для іноземних журналістів у Києві, пише "Європейська правда".

"Ми хочемо запровадити закриття неба, тому що конкретно вбивають наших людей. Це відбувається з території Білорусі і з території Росії. Літають ці ракети, бомби, "Іскандери", літаки, бомбардувальники", - сказав президент.

За словами Володимира Зеленського, він звернувся з проханням про закриття неба до численних світових лідерів, зокрема президента Байдена, президента Макрона, канцлера Шольца.

"Я сказав: якщо ви не можете запровадити закриття неба зараз, то зараз дайте нам термін - коли. Якщо ви зараз не можете дати українцям термін, коли ви це запровадите, скажіть, яка кількість людей повинна зірватися? Скільки треба рук, ніг, голів, щоб вони були відірвані, щоб вони відлетіли, щоб достукатись до вас, щоб ви це закрили? Скільки треба? Кількість скажіть! Я піду, ми будемо рахувати, і почекаємо до цього моменту", - сказав президент.

Президент зазначив, якщо у Заходу немає міцності закрити небо, то він повинен надати бойові літаки, інакше РФ дійде до Берлінської стіни.

Теми: ЗеленськийЗахідвійнаРосія
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