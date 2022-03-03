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Другий раунд переговорів: "досягли розуміння" щодо гуманітарних коридорів

Катерина ТищенкоЧетвер, 3 березня 2022, 18:48
Другий раунд переговорів: досягли розуміння щодо гуманітарних коридорів
Михайло Подоляк, фото ОП

Російська та українська сторони під час другого раунду переговорів "досягли розуміння" щодо спільного забезпечення гуманітарних коридорів для евакуації мирного цивільного населення з місць найзапекліших боїв.

Джерело: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі журналістам

Дослівно комюніке: "Сторони досягли розуміння щодо спільного забезпечення гуманітарних коридорів для евакуації мирного цивільного населення, а також для доставки медикаментів та продуктів харчування до місць найбільш запеклих боїв, із можливістю тимчасового припинення вогню на період, коли здійснюватиметься евакуація в секторах, де вона поводиться".

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Деталі: Подоляк уточнив, що припинення вогню можливе не скрізь, а лише в тих місцях, де будуть розташовані гуманітарні коридори, на час проведення евакуації.

"З цією метою найближчим часом будуть організовані спеціальні канали зв'язку та взаємодії та будуть сформовані відповідні логістичні процедури", - сказав він.

"На превеликий жаль, ми не отримали тих результатів, на які розраховували", - прокоментував він підсумки другого раунду переговорів.

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За словами Подоляка, сторони "досить докладно" обговорили гуманітарний аспект, оскільки багато міст зараз перебувають в оточенні, і ситуація з продуктами харчування, медикаментами, можливістю евакуації є драматичною.

"Ми домовилися продовжити роботу в третьому раунді у максимально найближчі терміни", - сказав він.

Теми: Офіс президентаРосіявійна
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