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Зеленський запевнив, що готовий говорити з Путіним про Донбас та мову

Роман КравецьЧетвер, 3 березня 2022, 18:51

Володимир Зеленський заявив, що готовий на рівних розмовляти з Володимиром Путіним про будь-які питання, які турбують російську владу.

Джерело: Президент України на зустрічі з іноземними медіа

Пряма мова: "Я мушу поговорити з Путіним. Тому що немає іншого шляху зупинити війну. Тому я мушу це робити. 

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Я відкрита людина, я знаю всі питання, які піднімає президент Путін, його оточення, міністр закордонних справ. Я вважаю, що треба говорити без образ, без умов – просто поговорити як чоловіки і як люди...

Готовий обговорити всі питання, я всі їх розумію дуже глибоко. Про Україну, про її мову, про проблематику російської мови, як вони кажуть, хоч її не бачу – готовий говорити також. Про Донбас окупований, або не окупований. Про "ДНР", "ЛНР", про все, що відбувається". 

Деталі: Президент нагадав, що до президентства і до війни був популярною персоною в Білорусі, Казахстані та Росії, тому, за його словами, "чудово розуміє ментальність цих народів". 

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Пряма мова: "Знаю, де ми однакові, де є різниця і де ми можемо знайти ті чи інші точки, щоб не воювати, а щоб почався мир. 

Ми готові до цього. Ми хочемо миру. Не треба з нами говорити, як з країною іншого сорту, іншої планети. 

Якщо ми говоримо по-людськи і на рівних, ми піднімемо всі питання щодо "небезпеки", чи як вони хочуть її назвати. І вирішимо всі питання". 

Теми: ЗеленськийПутінвійнаРосія
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