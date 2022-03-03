Білоруські війська, що стоять на кордоні, не хочуть воювати – Генштаб ЗСУ

Українські збройні сили тримають оборону на зайнятих рубежах і дають відсіч ворогу – окупант продовжує нести втрати.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 18:00

Дослівно Генштаб: "На Волинському напрямку ЗС України утримують визначені рубежі. На території Республіки Білорусь, по той бік українсько-білоруського кордону, у лісистій місцевості розміщена 38 окрема десантно-штурмова бригада ЗС Республіки Білорусь.

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За наявною інформацією, командування військової частини отримало наказ про перетин кордону з Україною. Доведення бойового наказу буде здійснено після перетину кордону.

Морально-психологічний стан десантників вкрай низький. Офіцери та солдати не бажають виконувати роль російських найманців. Значна кількість висловилась за припинення контрактів, термін яких у більшості спливає в травні".

Деталі: На Сіверщині механізовані та танкові частини стійко утримують оборону на зайнятих рубежах довкола Чернігова.

ВІДЕО ДНЯ

На Слобожанщині механізовані частини ЗСУ ефективно ведуть оборонні бої з переважаючими силами ворога, на окремих напрямках мають успіх. Противник несе великі втрати.

Угруповання Об’єднаних сил у ході важких оборонних боїв зірвало плани російських загарбників та не допустило виходу противника на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Українське місто Маріуполь чинить героїчний спротив російській навалі.

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей триває формування частин з резервістів, призваних у січні-лютому 2022 року. За планами російських кураторів маршеві роти будуть терміново перекидати під Харків. Мобілізовані чоловіки висловлюють гостре невдоволення.

На Приморському напрямку захисники ведуть оборонну операцію і прикривають частини морського узбережжя. Частина сил не допускає прориву противника з Херсона та Миколаєва.

Захисники Києва продовжують відбивати наступи ворога, наносять йому вогневе ураження та утримують оборонні рубежі навколо міста та основних аеродромів.

Не маючи успіху противник вдається до обстрілів цивільних будинків з південно-західних околиць української столиці.

Також загарбники поширюють фейки і дезінформацію.

Генштаб ЗСУ закликає українців довіряти тільки перевіреним інформаційним ресурсам.