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Путін розповів, скільки в рублях коштує життя російського солдата

Четвер, 3 березня 2022, 20:05

Президент країни-агресора Росії Володимир Путін заявив, що за смерть російського солдата в Україні його родина отримає майже 7,5 млн рублів та додаткові виплати. 

Джерело: Путін під час "наради" із Радбезом Росії

Пряма мова: "Усім членам сімей військовослужбовців, які загинули під час спеціальної військової операції в Україні (так Путін називає війну в Україну – ред.), буде перераховано страхове забезпечення та одноразову допомогу – 7 млн 421 тисяча рублів. Також виплачуватиметься щомісячна грошова компенсація кожному члену сім'ї загиблих".

Деталі: Путін також заявив, що вважає за необхідне встановити додаткову плату родинам загиблих у розмірі 5 млн рублів. 

Окрім того, він обіцяє що всі поранені також отримають одноразову виплату у близько 3 млн рублів. А якщо під час війни з Україною військовий став інвалідом, то йому передбачається ще й щомісячні виплати. 

Нагадаємо, що за тиждень повномасштабного вторгнення до України було знищено понад 9 тисяч окупантів. Таким чином, Росія має виплатити щонайменше 67 мільярдів рублів тільки одноразових виплат. Скільки це у доларах складно порахувати, адже курс рубля постійно падає.

Теми: війнаРосіяПутін
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