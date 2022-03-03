Путін розповів, скільки в рублях коштує життя російського солдата

Президент країни-агресора Росії Володимир Путін заявив, що за смерть російського солдата в Україні його родина отримає майже 7,5 млн рублів та додаткові виплати.

Джерело: Путін під час "наради" із Радбезом Росії

Пряма мова: "Усім членам сімей військовослужбовців, які загинули під час спеціальної військової операції в Україні (так Путін називає війну в Україну – ред.), буде перераховано страхове забезпечення та одноразову допомогу – 7 млн 421 тисяча рублів. Також виплачуватиметься щомісячна грошова компенсація кожному члену сім'ї загиблих".

Деталі: Путін також заявив, що вважає за необхідне встановити додаткову плату родинам загиблих у розмірі 5 млн рублів.

Окрім того, він обіцяє що всі поранені також отримають одноразову виплату у близько 3 млн рублів. А якщо під час війни з Україною військовий став інвалідом, то йому передбачається ще й щомісячні виплати.

Нагадаємо, що за тиждень повномасштабного вторгнення до України було знищено понад 9 тисяч окупантів. Таким чином, Росія має виплатити щонайменше 67 мільярдів рублів тільки одноразових виплат. Скільки це у доларах складно порахувати, адже курс рубля постійно падає.