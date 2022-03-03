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Підсанкційний "Лукойл" виступив за негайне припинення війни проти України

Четвер, 3 березня 2022, 19:23

Другий за величиною російський виробник нафти "Лукойл" закликав у четвер якнайшвидше припинити війну в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Лукойл" стала однієї з перших великих російських компаній, яка виступила проти вторгнення Росії в Україну.

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У заяві правління компанії заявило, що стурбоване трагічними подіями в Україні та підтримує переговори щодо припинення війни.

"Ми виступаємо за негайне припинення збройного конфлікту і повністю підтримуємо його вирішення через переговорний процес і дипломатичними засобами", - йдеться в заяві.

Управління контролю за іноземними активами США у січні цього року внесло "Лукойл" у список секторальних санкцій, проти якsх запроваджені обмеження на угоди щодо окремих проєктів.

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Статки співвласника "Лукойлу" Вагіта Алекперова, головного нафтового магната Росії, за добу вторгнення скоротилися більш ніж на $5 млрд після початку війни РФ проти України.

Акції компанії "Лукойл", що зареєстровані в Лондоні, впали більш ніж на 99% після того, як Росія вторглася в Україну. 

У рамках пакету санкцій уряд Франції заявив у четвер, що вилучив суперяхту, пов’язану з виконавчим директором російського енергетичного гіганта "Роснефть" Ігорем Сєчіним.

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