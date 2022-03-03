Кулеба вважає, що у росіян якісь галюцинації про створення Україною ядерної зброї

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що у представників російської влади якісь "галюцинації" щодо створення ядерної зброї Україною.

Джерело: Twitter Кулеби

Пряма мова: "Чергова російська галюцинація голови СЗР Сергія Наришкіна. Він стверджує, що Україна працює над створенням ядерної зброї, і США знають про це і готові допомогти.

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Я ще раз спростовую цей хворий фейк. Україна завжди була і залишається відповідальним учасником Договору про нерозповсюдження ядерної зброї".

Чому це важливо: Представники російської влади заявляють, що Україна має ядерний потенціал і може напасти на Росію.

При цьому президент Росії Володимир Путін у відповідь на санкції і об'єднання Заходу наказав привести у посилений режим роботи Ракетні війська РФ.

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