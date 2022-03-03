Єлизавета II зробила пожертву на допомогу українським біженцям

Королева Великобританії Єлизавета II зробила пожертву на заклик допомогти українцям, які втікають від російського вторгнення.

Про це повідомляє Sky News.

Королева зробила пожертву Комітету з надзвичайних ситуацій Британії (DEC) у зв'язку з російським вторгненням в Україну.

Благодійна організація подякувала Її Величності за "щедру пожертву", а Букінгемський палац відмовився надати будь-які подробиці, заявивши, що це особиста справа.

Група, що складається з 15 благодійних організацій, виступила зі спільним закликом зі збору коштів, щоб допомогти більш ніж мільйону біженців, які залишають Україну.

DEC почала роботу сьогодні, і один з керівників описав ситуацію як одну з самих "жахливих, які він коли-небудь бачив".

Раніше прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що вже бачить підстави говорити про воєнні злочини російських окупаційних військ в Україні.