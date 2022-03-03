Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Єлизавета II зробила пожертву на допомогу українським біженцям

Четвер, 3 березня 2022, 19:37

Королева Великобританії Єлизавета II зробила пожертву на заклик допомогти українцям, які втікають від російського вторгнення.

Про це повідомляє Sky News.

Королева зробила пожертву Комітету з надзвичайних ситуацій Британії (DEC) у зв'язку з російським вторгненням в Україну.

Реклама:

Благодійна організація подякувала Її Величності за "щедру пожертву", а Букінгемський палац відмовився надати будь-які подробиці, заявивши, що це особиста справа.

Група, що складається з 15 благодійних організацій, виступила зі спільним закликом зі збору коштів, щоб допомогти більш ніж мільйону біженців, які залишають Україну.

DEC почала роботу сьогодні, і один з керівників описав ситуацію як одну з самих "жахливих, які він коли-небудь бачив".

ВІДЕО ДНЯ

Раніше прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що вже бачить підстави говорити про воєнні злочини російських окупаційних військ в Україні.

Теми: війнаУкраїнаВелика Британія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
війна
У Польщі розповіли про пошуки розвідки РФ охочих працювати проти Варшави
Уламки на кладовищі, пожежі й руйнування: наслідки атаки на Київщині
На Житомирщині ворог атакував об'єкт інфраструктури
Останні новини
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині
Усі новини...
Реклама: