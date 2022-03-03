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Єлизавета II зробила пожертву на допомогу українським біженцям

Четвер, 3 березня 2022, 20:37

Королева Великобританії Єлизавета II зробила пожертву на заклик допомогти українцям, які втікають від російського вторгнення.

Про це повідомляє Sky News.

Королева зробила пожертву Комітету з надзвичайних ситуацій Британії (DEC) у зв'язку з російським вторгненням в Україну.

Благодійна організація подякувала Її Величності за "щедру пожертву", а Букінгемський палац відмовився надати будь-які подробиці, заявивши, що це особиста справа.

Група, що складається з 15 благодійних організацій, виступила зі спільним закликом зі збору коштів, щоб допомогти більш ніж мільйону біженців, які залишають Україну.

DEC почала роботу сьогодні, і один з керівників описав ситуацію як одну з самих "жахливих, які він коли-небудь бачив".

Раніше прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що вже бачить підстави говорити про воєнні злочини російських окупаційних військ в Україні.

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Теми: війнаУкраїнаВелика Британія
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