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Британія запровадила санкції проти ще двох російських олігархів

Четвер, 3 березня 2022, 20:10

Велика Британія запроваджує санкції проти ще двох російських олігархів — Алішера Усманова та Ігоря Шувалова.

Про це пише ВВС, повідомляє "Європейська правда".

Уродженець Узбекистану Усманов мав комерційні зв'язки із британським футбольним клубом "Евертон", але вони були призупинені. У цьому клубі віднедавна грає український футболіст Віталій Миколенко.

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Усманов наприкінці лютого потрапив до санкцій Євросоюзу.

Шувалов обіймав посаду віцепрем'єра Росії, а зараз є головою російської держкорпорації "ВЕБ.РФ".

Раніше міністр закордонних справ Ліз Трасс заявляла, що "наближеним до Путіна олігархам не буде куди сховатися" від санкцій Великої Британії.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, президент США Джо Байден у четвер має намір запровадити санкції проти низки російських олігархів та їхніх сімей.

Раніше у Франції вилучили яхту Amore Vero керівника "Роснефти" Ігоря Сєчина.

Роман Абрамович, якого вважають один зі спонсорів путінського режиму, виставив на надзвичайно терміновий продаж не тільки свій клуб "Челсі", а й також елітну нерухомість, власником якої він є у Лондоні.

Теми: Велика БританіясанкціїРосія
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