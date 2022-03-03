Британія запровадила санкції проти ще двох російських олігархів

Велика Британія запроваджує санкції проти ще двох російських олігархів — Алішера Усманова та Ігоря Шувалова.

Про це пише ВВС, повідомляє "Європейська правда".

Уродженець Узбекистану Усманов мав комерційні зв'язки із британським футбольним клубом "Евертон", але вони були призупинені. У цьому клубі віднедавна грає український футболіст Віталій Миколенко.

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Усманов наприкінці лютого потрапив до санкцій Євросоюзу.

Шувалов обіймав посаду віцепрем'єра Росії, а зараз є головою російської держкорпорації "ВЕБ.РФ".

Раніше міністр закордонних справ Ліз Трасс заявляла, що "наближеним до Путіна олігархам не буде куди сховатися" від санкцій Великої Британії.

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