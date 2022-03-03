РФ готується ввести воєнний стан, зрушень на переговорах не очікується – ЦОС

Російська влада збирається 4 березня ввести воєнний стан на всій території РФ, щоб запобігти протестам і створити необхідний резерв військ для продовження війни з Україною.

Джерело: дайджест Центру оборонних стратегій станом на 3 березня

Введення воєнного стану у РФ

Російська влада збирається 4 березня ввести воєнний стан на всій території РФ. З цією метою 3 березня було проведено засідання Ради Безпеки РФ.

Введення воєнного стану дасть можливість запобігти можливого масового скупчення людей як на можливих антивоєнних демонстраціях та акціях протестів, пов’язаних із санкціями. Крім цього, введення воєнного стану може допомогти РФ приховано провести мобілізацію для створення необхідного резерву військ для продовження війни з Україною.

Воєнні злочини РФ

Військами РФ продовжуються воєнні злочини та порушення Конвенції про захист цивільного населення під час війни. Так, у містах та містечках України російська артилерія та авіація продовжують вбивати цивільне населення та руйнувати критичну інфраструктуру та житлові будинки. Як результат злочинних обстрілів, сьогодні знову гинули десятки людей у Чернігові, Харкові та Маріуполі.

За інформацією з ОРДЛО, РФ також планується використання мобілізованих українських громадян з російськими паспортами у складі 1 та 2 АК в наступальних діях, зокрема для штурму Києва та Одеси у якості авангардних підрозділів, які мають найбільше шансів загинути.

Продовжується відео фіксація регулярних грабежів та мародерства з боку окупантів у різних регіонах України.

Другий раунд українсько-російських переговорів

3 березня у Білорусі пройшла чергова зустріч української та російської делегації. Зважаючи на риторику високопосадовців РФ напередодні зустрічі, особливих зрушень щодо вирішення питання зупинення війни дипломатичним шляхом під час перемовин не очікується.

Білоруська загроза

Білоруські війська розташовані у колонах на кордоні з Україною у готовності до здійснення вторгнення на підтримку військ РФ, які суттєво загальмували темпи наступу.

Зважаючи на поширення в Білорусі інтернет та офіційними каналами інформації про реальний стан справ щодо неочікуваного агресором спротиву ЗС України, існує ймовірність відмови білоруських військовослужбовців виконувати злочинні накази та наражатись на смертельну небезпеку за прикладом морських піхотинців ЗС РФ в Криму. Разом з тим, не виключається захід найбільш підготовлених у морально-психологічному плані підрозділів десантно-штурмових військ РБ та окремих підрозділів інших родів та військ.

Статус Сил стратегічного стримування РФ

Сили стратегічного стримування РФ продовжують перебувають в особливому режимі несення служби за наказом Путіна. Це продовження ядерного шантажу в рамках підготовки до мирних переговорів з українськими посадовцями та перемовинами з представниками Заходу.

Оперативна ситуація

Київ

Ворог продовжує спроби створити напівкільце навколо столиці з півночі, заходу та сходу. Найбільша небезпека зараз залишається з півночі та північного заходу від Києва (Іванків, Ворзель, Буча, Ірпінь Гостомель). Тривають інтенсивні бої на підходах до Києва на відстані 10-40 км, в яких ворог втрачає техніку та особовий склад. На захід від Києва ЗС України звільнили та утримують місто Макарів.

Обласні центри

Облога Маріуполя російським окупантами продовжується. Безперервно здійснюється руйнування цивільної інфраструктури артилерійським вогнем та РСЗВ. Місто тримається.

В Херсоні знаходяться війська РФ та здійснюють контроль основних доріг та об’єктів міста. В Миколаєві ЗС України тримають наступ противника з періодичними спробами прориву оборони десантом або за допомогою важкого озброєння.

20 км на захід від Одеси перебувають на рейді великі десанті кораблі (4-8) та бойові кораблі ВМФ РФ (5-7) для здійснення чергової спроби десантування на узбережжі поблизу міста. Місто постійно перебуває під обстрілами, в тому числі з кораблів.

Орієнтовні втрати противника станом на 20:00 3 березня

Танків – більше 200 одиниць,

бойових броньованих машин різних типів – більше 800 одиниць,

вертольотів – більше 30,

літаків – більше 30,

особового складу – близько 9000 осіб.

Дипломатичний вимір

По завершенню півторагодинної телефонної розмови президента Росії Владіміра Путіна з президентом Франції Еммануелем Макроном, останній повідомив, що Путін "не надав жодних запевнень", натомість, з огляду на невиконання його вимог Україною, продовжуватиме воєнну інтервенцію, отже "слід очікувати найгіршого".

Президент США Джо Байден направив Конгресові запит на додаткові 10 млрд.дол. допомоги Україні та регіону у подоланні наслідків агресії РФ. Зокрема, 5 млрд. на надзвичайну економічну та продовольчу безпеку, 30 млн. на під’єднання до європейської електромережі, а також 91 млн. на посилення санкцій, 59 млн. на пошук майна російських олігархів та 21 млн. на посилення обмежень експортного контролю.

У ході телефонної розмови міністра закордонних справ України та держсекретаря США йшлося про безпекову допомогу, зокрема, посилення спроможностей протиповітряної оборони.

У п’ятницю відбудеться незапланований візит президента Фінляндії до США, у ході якого обговорюватиметься російська агресія проти України та її наслідки для європейської безпеки. Вірогідно, також йтиметься про постачання Фінляндії новітніх озброєнь, зокрема, літаків та авіаційних ракет.

На 4 березня заплановано позачергове засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ, за участю глав зовнішньополітичних відомств Фінляндії та Швеції, а також представника ЄС. Міністр закордонних справ України долучиться до заходу засобами відео зв’язку та лобіюватиме питання постачання Україні новітніх систем ППО.