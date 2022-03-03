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Путін завів в Україну вже 90% зібраних військ, все ще хоче взяти Київ – Білий дім

"Європейська правда"Четвер, 3 березня 2022, 21:40
Втрати ворога в Україні, фото t1.ua

Кінцевою метою війни, яку розпочав Путін, є захоплення Києва, а також усієї України.

Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі на брифінгу у Білому домі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Взяття Києва лишається наміром Путіна", - підкреслила вона.

Утім, за даними США, у Росії поволі вичерпуються резерви військовослужбовців та техніки, які можна долучити до агресії проти України.

"За даними Пентагону, 90% бойової сили, зібраної навколо України, вже перетнули кордон. Вони також запустили понад 480 ракет", - заявила Псакі.

Утім, наразі в Білому домі не бачать ознак послаблення агресії, а навпаки, спостерігають її ескалацію. "Тобто вони продовжують добиватися своєї кінцевої мети – взяття Києва і взяття всієї України" - заявила речниця Білого дому.

Раніше міністр оборони Британії заявив, що війна Путіна йде не за планом.

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Утім президент Франції Емманюель Макрон після розмови з Путіним вважає, що "найгірше ще попереду".

Україну запросили на термінову зустріч НАТО, де Київ проситиме про засоби протиповітряної оборони.

Теми: війнаРосіяУкраїна
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