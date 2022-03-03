Путін завів в Україну вже 90% зібраних військ, все ще хоче взяти Київ – Білий дім

Кінцевою метою війни, яку розпочав Путін, є захоплення Києва, а також усієї України.

Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі на брифінгу у Білому домі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Взяття Києва лишається наміром Путіна", - підкреслила вона.

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Утім, за даними США, у Росії поволі вичерпуються резерви військовослужбовців та техніки, які можна долучити до агресії проти України.

"За даними Пентагону, 90% бойової сили, зібраної навколо України, вже перетнули кордон. Вони також запустили понад 480 ракет", - заявила Псакі.

Утім, наразі в Білому домі не бачать ознак послаблення агресії, а навпаки, спостерігають її ескалацію. "Тобто вони продовжують добиватися своєї кінцевої мети – взяття Києва і взяття всієї України" - заявила речниця Білого дому.

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