У Держдумі РФ пропонують відправляти на Донбас тих, хто виходить на мітинги проти війни

До Державної думи Росії внесли законопроєкт щодо призову на військову службу тих, кого притягли до відповідальності за участь у несанкціонованих мітингах проти участі Росії у війнах за кордоном.

Джерело: "Медуза" із посиланням на сайт Державної думи РФ

Деталі: Зокрема, пропонується відправляти їх на військову службу на території тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, чию "незалежність" визнала РФ.

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У пояснювальній записці йдеться, що мітингарі "розповсюджують завідома неправдиву інформацію про хід операції" (спецоперацією в Росії називають війну в Україні – ред.) та "дискредитують" російських військових та політичне керівництво країни. Не подобається авторам ініціативи також те, що люди на мітингах виступають за санкції проти Росії, "тобто фактично виступають проти встановлення миру на території" Донбасу.

На думку депутатів, такі люди мають своїми очима побачити те, що "київський режим зробив на цій території".