На Миколаїв може бути здійснена атака, треба готуватися – мер

Є ймовірність, що війська окупантів у п'ятницю, 4 березня, намагатимуться прорватися до Миколаєва.

Джерело: мер міста Олександр Сенкевич, якого цитує видання Nikvesti

Деталі: Міський голова сподівається, що цього все ж не станеться. Інакше, зазначив він, місто оборонятиметься.

Мер закликав зберігати голову холодною, зібратися та скоординуватися, робити коктейлі Молотова та співпрацювати з Теробороною.

Сенкевич розповів, що сьогодні весь день ворожі війська маневрували областю, обходили місто з різних боків. Пересуваються ворожі інженерні війська, які зводять понтони, можливо, вони хочуть переправитися через річку.

У Баштанському та Снігурівському районах зафіксовано велике накопичення військ: до 1000 одиниць різної техніки – танки, БТРи, ракетні установки, техніка забезпечення.

Також Сенкевич повідомив, що спілкувався з мером Маріуполя – там "розбомбили все", немає води та світла. Тому міський голова наполегливо порекомендував містянам запастись питною водою.