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Поранений український пілот потрапив у полон, пропагандисти РФ записали з ним відео

Валентина РоманенкоЧетвер, 3 березня 2022, 22:22
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Випускник Харківського національного університету Повітряних сил потрапив у полон, Україна докладе всіх зусиль, щоб його визволити.

Джерело: речник Командування Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат у коментарі УП

Деталі: Російські пропагандисти записали відео з пораненим пілотом, де він розповідає про виконання бойових завдань, як був підбитий, та про те, як до нього "добре ставляться" російські окупанти.

За словами старшого лейтананта ВСУ, він випустився в 2020 році, встиг прослужити трохи більше року, коли почалася війна. 24 лютого його підняли по тривозі - вивести техніку на інший аеродром. В подальшому він отримав бойове завдання та 26 чи 27 лютого (офіцер каже, що не пам'ятає точно) був підбитий та катапультувався.

На камеру він повторює пропагандистську мантру про "єдиний слов’янський народ", та про те, що людей "стравлюють націоналістичними новинами про російських нелюдів".

Речник командування ПС підтвердив, що в полон потрапив льотчик 299-тої бригади тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова та зазначив, що така тактика ворога давно вдома, він її використовує ще з 2014 року.

Пряма мова Ігната: "Ми точно знаємо, що цей хлопець патріот, Очевидно, під тиском загрози він був змушений говорити такі речі на відео. Будемо робити все для того, щоби повернути цього хлопця додому".

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Теми: війна
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