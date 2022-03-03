"Ви надихаєте світ" – Блінкен звернувся до українців

Державний секретар США Ентоні Блінкен звернувся до українського народу закликавши зберігати віру у перемогу, свободу та демократію.

Джерело: Блінкен у відеозверненні

Пряма мова: "Український народе, дозвольте мені просто сказати, що ви надихаєте світ. Ми відчуваємо це у всіх куточках світу.

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Ми бачимо вашу неймовірну мужність, вашу стійкість, вашу рішучість. Це надихає. Це момент, щоб зміцнити нашу віру і ви змінюєте нашу віру в демократію, у свободу, у здатності світу перемогти агресію, у здатності добра перемогти зло.

Ми підтверджуємо це тому, що ви підтверджуєте це. Ви демонструєте це, ви показуєте всьому це світові.

І весь світ з вами. Зберігайте віру – ми робитимемо те саме. І зрештою, і ви, і ми переможемо".

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Я хочу звернутися безпосередньо до народу України. Ваша хоробрість і відданість своїй країні, культурі та демократії є джерелом натхнення для всього світу. Ми були і залишимося #UnitedWithUkraine. pic.twitter.com/qFWVuiKRZL — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 3, 2022

Деталі: Блінкен додав, що хоробрість українців і відданість своїй країні, культурі та демократії є джерелом натхнення для всього світу.