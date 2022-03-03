Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Ви надихаєте світ" – Блінкен звернувся до українців

Четвер, 3 березня 2022, 22:36

Державний секретар США Ентоні Блінкен звернувся до українського народу закликавши зберігати віру у перемогу, свободу та демократію. 

Джерело: Блінкен у відеозверненні 

Пряма мова: "Український народе, дозвольте мені просто сказати, що ви надихаєте світ. Ми відчуваємо це у всіх куточках світу. 

Ми бачимо вашу неймовірну мужність, вашу стійкість, вашу рішучість. Це надихає. Це момент, щоб зміцнити нашу віру і ви змінюєте нашу віру в демократію, у свободу, у здатності світу перемогти агресію, у здатності добра перемогти зло. 

Ми підтверджуємо це тому, що ви підтверджуєте це. Ви демонструєте це, ви показуєте всьому це світові.  

І весь світ з вами. Зберігайте віру – ми робитимемо те саме. І зрештою, і ви, і ми переможемо". 

Деталі: Блінкен додав, що хоробрість українців і відданість своїй країні, культурі та демократії є джерелом натхнення для всього світу. 

Теми: СШАвійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Українська армія здійснила під Києвом контратаку і знищила 5 ворожих танків – МВС

МЗС склало список компаній, які досі лишаються на ринку РФ

Захисники Маріуполя знищили і пошкодили 16 одиниць техніки ворога

У Конгресі США схвалили виділення понад 13 млрд доларів на допомогу Україні

Bellingcat: Росія спробує заморозити війну через тиждень

В Росії склали перелік компаній, які треба націоналізувати — там McDonald's і Microsoft

Усі новини...
США
США вводять нові санкції проти російських олігархів і їхніх сімей
РФ привезла в Україну "вакуумні" бомби – США та Велика Британія
Війна Путіна проти України змушує США на ходу переглядати оборонну стратегію - ЗМІ
Останні новини
08:59
відеоІз Сум 9 березня евакуювали 43 тисячі людей 
08:48
Командувач США: Найефективнішою для України є протитанкова і зенітна зброя, а не МіГ-29
08:43
Людей з частини Кривого Рогу вивозять через ризик заходу росіян
08:41
Росіяни більше не зможуть отримувати гроші на YouTube – відключили монетизацію
08:41
Carlsberg все ж таки вирішила припинити виробництво і продаж пива в РФ
08:33
На кордоні з Молдовою немає черги, яка ситуація на інших пунктах пропуску
08:32
Російські ескадри відійшли від Одеси до Криму, десанту поки не буде – ОВА
08:18
Hilton і Hyatt не відкриватимуть нові готелі в Росії, але існуючі не закриють
07:52
Українська армія здійснила під Києвом контратаку і знищила 5 ворожих танків – МВС
07:50
МЗС склало список компаній, які досі лишаються на ринку РФ
Усі новини...