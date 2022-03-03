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Миколаївщина: мисливці влаштовують "сафарі" на російських окупантів

Світлана КізіловаЧетвер, 3 березня 2022, 23:07

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім розповів, що українські захисники знайшли дієвий спосіб планомірно знищувати окупантів, які заходять на територію області та розділяються на маленькі групи.

Джерело: Кім у Telegram

Деталі: Глава ОДА пояснив, що регіоном їздять малочисельні ворожі колони, які будуть ліквідовувати, залучаючи єгерів.

Пряма мова: "Завтра формуємо загони з мисливськими єгерями, які знають територію. Ми вже розуміємо, як окупанти переміщуються нашою територією, вони як мурахи. Тобто вони тикаються-тикаються, а потім знаходять якусь доріжку і їдуть гуськом.

Нам незручно бити по них з артилерії, вони розтягнуті – виходить, витрачаєш багато снарядів. Ми вирішили (робити так): коли вони десь зупиняться, у купку зіб'ються, тоді ми нападаємо".

Деталі: Кім додав, що на Миколаївщині місцеві жителі після розгрому ворожих колон забирають техніку РФ до своїх ангарів на господарські потреби. "Сьогодні (3 березня) ми весь день за ними ганялися, і врешті-решт ми їх наздогнали. Ми наздогнали величезну колону, яку (розбили), а потім ще раз добили. Працював град по ворожій базі, що біля Баштанки", - зазначив він.

Губернатор зібрався завтра, 4 березня, поїхати проінспектувати розгромлену техніку, але вже заздалегідь знає – половину з неї розтягнуть місцеві жителі у свої ангарари.

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Теми: Миколаївська областьвійназброяРосія
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