Миколаївщина: мисливці влаштовують "сафарі" на російських окупантів
Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім розповів, що українські захисники знайшли дієвий спосіб планомірно знищувати окупантів, які заходять на територію області та розділяються на маленькі групи.
Джерело: Кім у Telegram
Деталі: Глава ОДА пояснив, що регіоном їздять малочисельні ворожі колони, які будуть ліквідовувати, залучаючи єгерів.
Пряма мова: "Завтра формуємо загони з мисливськими єгерями, які знають територію. Ми вже розуміємо, як окупанти переміщуються нашою територією, вони як мурахи. Тобто вони тикаються-тикаються, а потім знаходять якусь доріжку і їдуть гуськом.
Нам незручно бити по них з артилерії, вони розтягнуті – виходить, витрачаєш багато снарядів. Ми вирішили (робити так): коли вони десь зупиняться, у купку зіб'ються, тоді ми нападаємо".
Деталі: Кім додав, що на Миколаївщині місцеві жителі після розгрому ворожих колон забирають техніку РФ до своїх ангарів на господарські потреби. "Сьогодні (3 березня) ми весь день за ними ганялися, і врешті-решт ми їх наздогнали. Ми наздогнали величезну колону, яку (розбили), а потім ще раз добили. Працював град по ворожій базі, що біля Баштанки", - зазначив він.
Губернатор зібрався завтра, 4 березня, поїхати проінспектувати розгромлену техніку, але вже заздалегідь знає – половину з неї розтягнуть місцеві жителі у свої ангарари.
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