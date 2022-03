Кулеба до партнерів: Як ви можете спати, коли наших дітей бомблять

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав іноземних партнерів ухвалити рішення про негайне надання Україні бойових літаків.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда"

Our aces heroically defend our skies. But Russia has advantage. Dear partners who still have not provided Ukraine with military aircraft: how can you sleep when Ukrainian children are under bombs in Mariupol, Kherson, Kharkiv, other cities? You can take this decision now. Do it!