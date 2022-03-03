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Кулеба до партнерів: Як ви можете спати, коли наших дітей бомблять

"Європейська правда"Четвер, 3 березня 2022, 23:33

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав іноземних партнерів ухвалити рішення про негайне надання Україні бойових літаків.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда"

"Наші аси героїчно боронять небо. Але Росія має перевагу. Як можуть зараз спати партнери, які досі не надали Україні бойові літаки? Поки діти в Маріуполі, Херсоні, Харкові та інших містах сидять у підвалах під бомбами? Ви можете ухвалити це рішення просто зараз. Зробіть це!" - написав Кулеба.

У четвер президент Володимир Зеленський під час спілкування з іноземними журналістами звернувся до Заходу з проханням надіслати військові літаки для боротьби з російським вторгненням.

Він також вимагав закрити небо над Україною, щоб від ударів ракет та авіанальотів РФ перестали гинути мирні українці.

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ЄС 27 лютого заявив, що погодив пакет військової допомоги на 450 мільйонів євро, а глава дипломатії Жозеп Боррель також сказав, що кілька країн готові передати бойові літаки.

Однак пізніше Польща, Болгарія та Словаччина офіційно спростували інформацію про те, що передаватимуть літаки Україні.

Дмитро Кулеба у середу заявив, що Україна продовжує переговори з європейськими країнами про надання бойових літаків для боротьби з російським вторгненням.

Теми: Кулеба Дмитровійна
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