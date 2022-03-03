Кулеба до партнерів: Як ви можете спати, коли наших дітей бомблять
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав іноземних партнерів ухвалити рішення про негайне надання Україні бойових літаків.
Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда"
Our aces heroically defend our skies. But Russia has advantage. Dear partners who still have not provided Ukraine with military aircraft: how can you sleep when Ukrainian children are under bombs in Mariupol, Kherson, Kharkiv, other cities? You can take this decision now. Do it!— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 3, 2022
"Наші аси героїчно боронять небо. Але Росія має перевагу. Як можуть зараз спати партнери, які досі не надали Україні бойові літаки? Поки діти в Маріуполі, Херсоні, Харкові та інших містах сидять у підвалах під бомбами? Ви можете ухвалити це рішення просто зараз. Зробіть це!" - написав Кулеба.
У четвер президент Володимир Зеленський під час спілкування з іноземними журналістами звернувся до Заходу з проханням надіслати військові літаки для боротьби з російським вторгненням.
Він також вимагав закрити небо над Україною, щоб від ударів ракет та авіанальотів РФ перестали гинути мирні українці.
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ЄС 27 лютого заявив, що погодив пакет військової допомоги на 450 мільйонів євро, а глава дипломатії Жозеп Боррель також сказав, що кілька країн готові передати бойові літаки.
Однак пізніше Польща, Болгарія та Словаччина офіційно спростували інформацію про те, що передаватимуть літаки Україні.
Дмитро Кулеба у середу заявив, що Україна продовжує переговори з європейськими країнами про надання бойових літаків для боротьби з російським вторгненням.