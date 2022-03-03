Кулеба до партнерів: Як ви можете спати, коли наших дітей бомблять

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав іноземних партнерів ухвалити рішення про негайне надання Україні бойових літаків.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда"

Our aces heroically defend our skies. But Russia has advantage. Dear partners who still have not provided Ukraine with military aircraft: how can you sleep when Ukrainian children are under bombs in Mariupol, Kherson, Kharkiv, other cities? You can take this decision now. Do it! Реклама: March 3, 2022

"Наші аси героїчно боронять небо. Але Росія має перевагу. Як можуть зараз спати партнери, які досі не надали Україні бойові літаки? Поки діти в Маріуполі, Херсоні, Харкові та інших містах сидять у підвалах під бомбами? Ви можете ухвалити це рішення просто зараз. Зробіть це!" - написав Кулеба.

У четвер президент Володимир Зеленський під час спілкування з іноземними журналістами звернувся до Заходу з проханням надіслати військові літаки для боротьби з російським вторгненням.

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Він також вимагав закрити небо над Україною, щоб від ударів ракет та авіанальотів РФ перестали гинути мирні українці.

ЄС 27 лютого заявив, що погодив пакет військової допомоги на 450 мільйонів євро, а глава дипломатії Жозеп Боррель також сказав, що кілька країн готові передати бойові літаки.

Однак пізніше Польща, Болгарія та Словаччина офіційно спростували інформацію про те, що передаватимуть літаки Україні.

Дмитро Кулеба у середу заявив, що Україна продовжує переговори з європейськими країнами про надання бойових літаків для боротьби з російським вторгненням.