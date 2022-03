Пропонуємо притулок: прем’єр Нідерландів звернувся до українців

Нідерланди будуть "щедро" надавати притулок українцям, які тікають від російського вторгнення.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне відео звернення прем’єр-міністра Марка Рютте розміщено на його сторінці у twitter.

Рютте окремо відмічає, що про відеозвернення до українців його попросив президент Володимир Зеленський.

За словами Рютте, потік біженців є "дуже помітним наслідком" війни, яку Росія веде проти України. "Наразі Польща приймає їх переважну більшість, але Нідерланди також здатні впоратися з цим. Ми щедро запропонуємо притулок. Першу хвилю ми вже приймаємо",- заявив він.

Нідерланди також запропонували Польщі допомогу в прийомі українців.

Прем'єр-міністр Нідерландів знову назвав ситуацію в Україні жахливою. "Російська агресія є абсолютно безпрецедентною", - сказав він. Ця агресія також все більше зосереджена на цивільних, сказав Рютте.

"Ми всі бачили відео нападів у Києві, а також руйнування цивільних будинків, державних об’єктів, багатоквартирних комплексів у Харкові. Це картини, які врізалися в нашу свідомість і які ми ніколи не забудемо ", - додає він.

At the request of President @ZelenskyyUA, I would like to send a message from the Netherlands to the people of Ukraïne. We support you, we stand with you. pic.twitter.com/2uWuTsD8x5