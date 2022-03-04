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Пропонуємо притулок: прем’єр Нідерландів звернувся до українців

"Європейська правда"П'ятниця, 4 березня 2022, 00:33

Нідерланди будуть "щедро" надавати притулок українцям, які тікають від російського вторгнення.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне відео звернення прем’єр-міністра Марка Рютте розміщено на його сторінці у twitter.

Рютте окремо відмічає, що про відеозвернення до українців його попросив президент Володимир Зеленський.

За словами Рютте, потік біженців є "дуже помітним наслідком" війни, яку Росія веде проти України. "Наразі Польща приймає їх переважну більшість, але Нідерланди також здатні впоратися з цим. Ми щедро запропонуємо притулок. Першу хвилю ми вже приймаємо",- заявив він.

Нідерланди також запропонували Польщі допомогу в прийомі українців.

Прем'єр-міністр Нідерландів знову назвав ситуацію в Україні жахливою. "Російська агресія є абсолютно безпрецедентною", - сказав він. Ця агресія також все більше зосереджена на цивільних, сказав Рютте.

"Ми всі бачили відео нападів у Києві, а також руйнування цивільних будинків, державних об’єктів, багатоквартирних комплексів у Харкові. Це картини, які врізалися в нашу свідомість і які ми ніколи не забудемо ", - додає він.

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Теми: Нідерландивійнабіженці
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