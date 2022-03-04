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До Польщі вдало евакуювали левів і тигрів з України

Анастасія КалатурП'ятниця, 4 березня 2022, 00:31

До Познанського зоопарку в Польщі прибула вантажівка з шістьма левами, шістьма тиграми, двома каракалами та африканським диким собакою із заповідника біля Києва.

Джерело: представник Познанського зоопарку Малгожата Ходила у Reuters

Деталі: Власник заповідника звернувся за допомогою до Познанського зоопарку, щоб доставити тварин у безпечне місце.

Перша спроба здійснити поїздку не вдалася після того, як вантажівка зіткнулася з російськими танками і не змогла проїхати.

Вантажівка їхала до Польщі дві доби. Їй доводилося кілька разів повертати назад через те, що дороги були підірвані і з вибоїнами і ними неможливо було їхати з таким вантажем.

За словами Ходили, водієві допомагали троє літніх чоловіків, які не мали досвіду поводження з дикими тваринами. Зараз вони повернулися до Києва, щоб захищати своє місто.

Ходила сказала, що всі тварини, включаючи тигренят, пережили довгу подорож, але зоопарк найбільше переймався 17-річною тигрицею, яка виглядала дуже втомленою.

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Відпочивши у Познані, тварини можуть вирушити далі на захід.  Бельгійський заповідник заявив, що прийме шість левів та африканського дикого собаку.

                                                                                                                                        

Теми: Польща
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