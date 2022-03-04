На підступах до Запорізької АЕС — бої, є постраждалі
П'ятниця, 4 березня 2022, 00:11
На підступах до Запорізької АЕС тривають бої з росіянами, українські військові тримають оборону.
Джерело: енергодарський мер Дмитро Орлов у TG
Дослівно: "Вже більше години на підступах до Запорізької АЕС тривають запеклі бої. Наші ЗСУ тримають оборону.
Реклама:
Відомо про постраждалих, але точна іх кількість та стан в даних обставинах поки що назвати не можемо".
Деталі: Згодом Орлов оприлюднив відео, де сказав, що техніка РФ веде вогонь по енергоблоках АЕС і існує реальна загроза ядерної небезпеки на найбільшій АЕС Європи.
ВІДЕО ДНЯ