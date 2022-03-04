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На підступах до Запорізької АЕС — бої, є постраждалі

Анастасія КалатурП'ятниця, 4 березня 2022, 00:11
На підступах до Запорізької АЕС — бої, є постраждалі
ФОТО: youtube

На підступах до Запорізької АЕС  тривають бої з росіянами, українські військові  тримають оборону.

Джерело: енергодарський мер Дмитро Орлов у TG

Дослівно: "Вже більше години на підступах до Запорізької АЕС тривають запеклі бої. Наші ЗСУ тримають оборону.

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Відомо про постраждалих, але точна іх кількість та стан в даних обставинах поки що назвати не можемо".

ДеталіЗгодом Орлов оприлюднив відео, де сказав, що техніка РФ веде вогонь по енергоблоках АЕС і існує реальна загроза ядерної небезпеки на найбільшій АЕС Європи. 

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Теми: ЗапоріжжяАЕСРосіявійна
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