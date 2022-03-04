Зеленський провів ротації у керівництві СБУ
П'ятниця, 4 березня 2022, 01:29
Президент України Володимир Зеленський підписав укази про ротації у керівництві Служби безпеки України.
Джерело: Укази президента
Деталі: Президент звільнив з посади першого заступника голови СБУ Сергія Андрущенка, а Василя Малюка – з посади заступника голови СБУ.
Наступними указами Зеленський призначив Малюка на посаду першого заступника голови СБУ, а Андрущенка – заступником голови СБУ.
Ще одним заступником голови СБУ, згідно з указом, став Анатолій Сандурський.
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