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Зеленський провів ротації у керівництві СБУ

П'ятниця, 4 березня 2022, 01:29
фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про ротації у керівництві Служби безпеки України.

Джерело: Укази президента

Деталі: Президент звільнив з посади першого заступника голови СБУ Сергія Андрущенка, а Василя Малюка – з посади заступника голови СБУ.

Наступними указами Зеленський призначив Малюка на посаду першого заступника голови СБУ, а Андрущенка – заступником голови СБУ.

Ще одним заступником голови СБУ, згідно з указом, став Анатолій Сандурський.

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Теми: СБУЗеленський
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