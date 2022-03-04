Залізничні компанії ЄС безкоштовно перевозять українських біженців

Оператори європейських залізничних сполучень пропонують біженцям з України безкоштовний проїзд у потягах.

Джерело: МВС у Telegram

Дослівно: "Громадяни з українським паспортом або ID-карткою звільняються від плати за залізничні квитки до Польщі, Німеччини, Австрії, Чехії, Словаччини, Угорщини, Франції, Бельгії та Данії".

Деталі: Національний залізничний перевізник Німеччини Deutsche Bahn заявив, що готовий додати вагони в потяги, що курсують із Польщі до Берліна, і, якщо потрібно, запустити додаткові поїзди для збільшення пропускної здатності.

Наразі з Польщі до Німеччини щодня курсує до 8 поїздів далекого сполучення Евросіті, які вирушають з Варшави, Гданська, Перемишля (міста, розташованого на кордоні з Україною), Кракова та Вроцлава.