Чеські зброярі передали для України свою продукцію

Міністерство оборони Чехії додатково направить Україні зброю та боєприпаси на суму 17 мільйонів крон (біля 22 млн грн).

Як повідомляє "Європейська правда" із посиданням на Dennik.cz, міністерство отримало їх як подарунок від чеських збройних компаній.

Як стверджується, зброю надали компанії: ská zbrojovka, Holík International, DSS та Sellier & Bellot. Кабмін схвалив його безоплатну передачу Україні.

"Кожен заряд має значення! Нам зброєносці дали, ми одразу в Україну. Чехія відправить сотні кулеметів, автоматів, автоматів, понад 100 тисяч патронів і близько тисячі тактичних рукавичок на 17 мільйонів крон", – стверджують у міністерстві.

Передачу подарунку Україні ухвалив чеський уряд на позачерговому засіданні увечері 3 березня.

Нагадаємо, зюьрою для України надали такі компаніїх як Česká zbrojovka, Holík International, DSS та Sellier & Bellot.

Нагадаємо, Чехія передала на допомогу Україні проти російського вторгнення військової техніки на суму понад 650 мільйонів крон.

Також в чеському уряді звільнили від відповідальності тих громадян, хто вирішить битися у конфлікті з РФ на боці України.