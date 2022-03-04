США дозволять деяким українцям тимчасово залишитись у країні

Деякі українці в США зможуть тимчасово залишитися в країні.

Джерело: AP

Деталі: У межах федеральної програми, відомої як тимчасовий захищений статус, українці можуть залишатися у США на термін до 18 місяців. Щоб мати право на захист, люди повинні перебувати в США як мінімум із 1 березня.

Програма призначена для людей, які рятуються втечею від тривалих збройних конфліктів, екологічних катастроф або надзвичайних тимчасових умов.

За даними Інституту міграційної політики, неупередженого аналітичного центру, скористатися програмою можуть до 30 тисяч українців.

Міністр внутрішньої безпеки Алехандро Н. Майоркас заявив, що "умисний і неспровокований напад Росії на Україну призвів до війни, безглуздого насильства", яке змусило українців "шукати притулку в інших країнах".

Раніше понад 177 організацій підписали листа, надісланого до адміністрації Байдена минулого тижня, з проханням надати допомогу українцям.

Кріш О’Мара Віньяраджа, президент та головний виконавчий директор Лютеранської служби імміграції та біженців, назвала це "конкретним проявом солідарності з українським народом". Вона сказала, що захист українських сімей від депортації — це "найменше, що ми можемо зробити в умовах російського наступу, націленого на мирних мешканців та громадянську інфраструктуру".