Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

США дозволять деяким українцям тимчасово залишитись у країні

П'ятниця, 4 березня 2022, 02:20

Деякі українці в США зможуть тимчасово залишитися в країні.

Джерело: AP

Деталі: У межах федеральної програми, відомої як тимчасовий захищений статус, українці можуть залишатися у США на термін до 18 місяців. Щоб мати право на захист, люди повинні перебувати в США як мінімум із 1 березня.

Програма призначена для людей, які рятуються втечею від тривалих збройних конфліктів, екологічних катастроф або надзвичайних  тимчасових умов.

За даними Інституту міграційної політики, неупередженого аналітичного центру, скористатися програмою можуть до 30 тисяч українців.

Міністр внутрішньої безпеки Алехандро Н. Майоркас заявив, що "умисний і неспровокований напад Росії на Україну призвів до війни, безглуздого насильства", яке змусило українців "шукати притулку в інших країнах".

Раніше понад 177 організацій підписали листа, надісланого до адміністрації Байдена минулого тижня, з проханням надати допомогу українцям.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Кріш О’Мара Віньяраджа, президент та головний виконавчий директор Лютеранської служби імміграції та біженців, назвала це "конкретним проявом солідарності з українським народом". Вона сказала, що захист українських сімей від депортації — це "найменше, що ми можемо зробити в умовах російського наступу, націленого на мирних мешканців та громадянську інфраструктуру".

Теми: США
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кулеба після розмови з Лавровим: Прогресу щодо перемир’я немає

оновленоЗеленський розповів, чому не боїться оточення Києва

 "Ми не вірили до останнього": Єрмак розповів про їхні з Зеленським перші години війни

У Лаврова анонсували вихід Росії з Ради Європи

Росіяни викрали депутатку Запорізької облради

Евакуація: знову відкрито "зелені коридори" – маршрути

Усі новини...
США
Пентагон: Росія випустила по Україні майже 500 ракет, з них 70 — з території Білорусі
"Ви надихаєте світ" – Блінкен звернувся до українців
США вводять нові санкції проти російських олігархів і їхніх сімей
Останні новини
12:47
UNIQLO призупинить роботу в РФ, але не виходить з ринку
12:37
опитування42% українців не вірять у дружні відносини України та РФ навіть після закінчення війни
12:35
Лавров заявив про можливість зустрічі Путіна із Зеленським
12:32
Єрмак про нову безпекову угоду: Буде фундаментальний документ для захисту України на століття
12:29
Лавров підтвердив, що Росія свідомо розбомбила пологовий будинок в Маріуполі
12:25
Дружина повідомила про загибель екснардепа Дейдея
12:22
Повітряна активність Росії над Україною знизилася – британська розвідка
12:13
Американські виробники взуття Crocs і Skechers призупинили поставки в РФ
12:05
Кулеба після розмови з Лавровим: Прогресу щодо перемир’я немає
12:00
Абсолютна більшість українців вірять у перемогу над Росією - опитування
Усі новини...