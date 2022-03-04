Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США дозволять деяким українцям тимчасово залишитись у країні

П'ятниця, 4 березня 2022, 01:20
США дозволять деяким українцям тимчасово залишитись у країні
ФОТО: GETTY

Деякі українці в США зможуть тимчасово залишитися в країні.

Джерело: AP

Деталі: У межах федеральної програми, відомої як тимчасовий захищений статус, українці можуть залишатися у США на термін до 18 місяців. Щоб мати право на захист, люди повинні перебувати в США як мінімум із 1 березня.

Реклама:

Програма призначена для людей, які рятуються втечею від тривалих збройних конфліктів, екологічних катастроф або надзвичайних  тимчасових умов.

За даними Інституту міграційної політики, неупередженого аналітичного центру, скористатися програмою можуть до 30 тисяч українців.

Міністр внутрішньої безпеки Алехандро Н. Майоркас заявив, що "умисний і неспровокований напад Росії на Україну призвів до війни, безглуздого насильства", яке змусило українців "шукати притулку в інших країнах".

ВІДЕО ДНЯ

Раніше понад 177 організацій підписали листа, надісланого до адміністрації Байдена минулого тижня, з проханням надати допомогу українцям.

Кріш О’Мара Віньяраджа, президент та головний виконавчий директор Лютеранської служби імміграції та біженців, назвала це "конкретним проявом солідарності з українським народом". Вона сказала, що захист українських сімей від депортації — це "найменше, що ми можемо зробити в умовах російського наступу, націленого на мирних мешканців та громадянську інфраструктуру".

Теми: США
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
США
У Білому домі натякнули, що Пригожина вбив Путін
У Пентагоні запевнили, що коштів для потреб України вистачить
Apple оголосила дату осінньої презентації, на якій покаже iPhone 15
Останні новини
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
Усі новини...
Реклама: