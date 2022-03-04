Офіс генпрокурора відкрив справи через обстріл Ізюма
П'ятниця, 4 березня 2022, 03:24
Офіс генпрокурора розпочав кримінальні провадження щодо авіаційного обстрілу Ізюма на Харківщині.
Джерело: TG Офісу генерального прокурора
Деталі: Мова йде про порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 ККУ).
Нагадаємо: 3 березня росіяни обстріляли будинки в Ізюмі. Зокрема було пошкоджено будівлю Ізюмського районного управління поліції. Також зруйновано будівлю загальноосвітньої школи в селі Гороховатка Ізюмського району. Загинуло 8 мирних мешканців, серед них - дитина.
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