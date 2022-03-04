Пожежа на ЗАЕС: Нема можливості доставити поранених у лікарню – мер

Міський голова Енергодару Дмитро Орлов заявляє, що на Запорізькій атомній електростанції є поранені.

Джерело: Орлов, цитує Енергоатом у Telegram, голова ОДА Олександр Старух, цитує Україна 24 у Telegram

Пряма мова: "Вчора (3 березня – ред.) ввечері, десь близько 16.30, ворожа колона броньованої техніки прорвалася до міста, пішли одразу на атомну станцію та почали майже впритул гасити до будівель та споруд атомної станції.

Відбулася пожежа. Є поранені... Інформації про кількість поранених у мене немає.

Про їхній стан: є також важкі поранені. Вивезти їх до лікарні немає можливості".

Пряма мова Старуха: "Евакуації мешканців Енергодара через ситуацію на Запорізькій АЕС прямо зараз не буде. Але план евакуації вже готується попри те, що зруйнована інфраструктура і місцями присутні російські війска".