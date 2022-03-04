Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Airbnb зупинив роботу в Росії та Білорусі

П'ятниця, 4 березня 2022, 06:16
ФОТО: GETTY

Американський сервіс оренди житла Airbnb зупинив роботу в Росії та Білорусі.

Джерело: головний виконавчий директор Airbnb Брайан Ческі у Twitter

Дослівно: "Airbnb призупиняє всі операції в Росії та Білорусі".

Нагадаємо: Велика кількість західних компаній почали відмовлятися від російського ринку, зупиняти експорт до цієї країни, закривати там свої сервіси, магазини, згортати інвестиції. Зокрема мова йде про IKEA, Jysk, Spotify, H&M, Apple тощо.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: житлосанкціїРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Дві ракети вдарили по аеропорту на Дніпропетровщині

Миколаїв організовує "коридор" для росіян, які не хочуть наступати

Зеленський підписав закон про конфіскацію всього російського майна

Лавров зізнався, що Росія свідомо розбомбила пологовий будинок в Маріуполі

Кулеба після розмови з Лавровим: Прогресу щодо перемир’я немає

оновленоЗеленський розповів, чому не боїться оточення Києва

Усі новини...
житло
В Україні створили сервіс "Прихисток" про пошук і надання житла
Як можуть змінитись ціни на житло у Києві у 2022 році – прогнози учасників ринку
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Останні новини
16:38
Останній з тютюнових гігантів відповів на вторгнення РФ: зупиняє інвестиції та рекламу
16:38
Російський корабель-розвідник стріляв у повітря в українській акваторії – ОВА
16:25
фото"Творчість" міноборони РФ: в Україні розробляли віруси, щоби поширити птахами в Росії
16:20
У ДБР викрили майже 40 зрадників серед посадовців і правоохоронців
16:18
Шкода в 1,5 трильйона: в Україні запустили сайт для збору даних про збитки від росіян
16:13
В ОП розповіли, як насправді має відбуватися евакуація населення
16:11
ГУР опублікувало імена бійців ОМОН Росгвардії, які вбивають мирне населення України
16:06
У Росії почали розпродавати приватні літаки
15:57
Шредер попросить Путіна зупинити війну - Politico
15:45
Окупанти вторглися на об'єкти ГТС, є загроза постачання газу в Україні та Європі – Оператор ГТС
Усі новини...