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Airbnb зупинив роботу в Росії та Білорусі

П'ятниця, 4 березня 2022, 05:16
Airbnb зупинив роботу в Росії та Білорусі
ФОТО: GETTY

Американський сервіс оренди житла Airbnb зупинив роботу в Росії та Білорусі.

Джерело: головний виконавчий директор Airbnb Брайан Ческі у Twitter

Дослівно: "Airbnb призупиняє всі операції в Росії та Білорусі".

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Нагадаємо: Велика кількість західних компаній почали відмовлятися від російського ринку, зупиняти експорт до цієї країни, закривати там свої сервіси, магазини, згортати інвестиції. Зокрема мова йде про IKEA, Jysk, Spotify, H&M, Apple тощо.

Теми: житлосанкціїРосія
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