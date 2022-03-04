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Google припинив продаж реклами в Росії, включаючи Youtube

Олена РощінаП'ятниця, 4 березня 2022, 07:19

Google, дочірня компанія Alphabet Inc, заявила, що припинила продаж онлайн-реклами в Росії, заборона поширюється на пошук, YouTube і зовнішніх партнерів.

Джерело: "Reuters"

Дослівно компанія: "У світлі надзвичайних обставин ми призупиняємо рекламу Google у Росії. Ситуація швидко розвивається, і ми продовжуватимемо ділитися оновленнями, коли це необхідно"

Деталі: .Провідний продавець онлайн-реклами у четвер послідував прикладу Twitter Inc і Snap Inc після вторгнення Росії в Україну.

Раніше Google заборонив російським державним ЗМІ купувати або продавати рекламу за допомогою своїх технологій. Він посилався на свою політику щодо чутливих подій, яка забороняє маркетинг, який прагне скористатися війною, за винятком протестної або антивоєнної реклами.

Російський регулятор зв'язку Роскомнагляд у понеділок наказав Google припинити показ реклами в повідомленнях про втрати Росіян в Україні, а в четвер попросив Google припинити показ на YouTube реклами з інформацією про Україну.

Теми: Росіясанкціївійнасвіт
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