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Ворог на всіх напрямках має втрати – Генштаб ЗСУ

Ірина БалачукП'ятниця, 4 березня 2022, 07:42
Покинута техніка ворога. Фото Генштабу ЗСУ

Станом на 9-ту добу російського нападу на Україну окупанти на всіх напрямках мають втрати, ворожі солдати демотивовані і здаються і полон.

Джерело: оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 6:00 4 березня

Дослівно Генштаб: "На всіх напрямках противник має втрати, демотивовані окупанти здаються в полон та кидають техніку. Ці трофеї допомагають бити російських загарбників. Боротьба триває! Перемога буде за нами! Слава Україні!"

Деталі: Станом на 06:20 пожежу в учбово-тренувальному корпусі Запорізької АЕС у м. Енергодар ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

Основні зусилля ворога наразі зосереджені на оточенні Києва та послабленні спротиву в заблокованих населених пунктах. Водночас повідомляється, що основну частину оперативних резервів окупант вичерпав  та почав підготовку до перекидання додаткових сил і засобів з Південного та Східного військових округів. Другі ешелони та більша частина оперативних резервів угруповань окупантів введено в операцію.

На Волинському напрямку противник силами двох БТГр перейшов до оборонних дій в районах населених пунктів Поліське та Кухарі. Не виключається, що окупант буде здійснювати збройні провокації на кордоні, щоб втягнути збройні сили Білорусі у війну проти України.

На Поліському напрямку угруповання окупантів силами до п’ятнадцяти БТГр проводить наступальну операцію у смузі Козаровичи, Вишгород, Фастів, Обухів, також їх зусилля зосереджені на напрямку Бишів, Українка. У боротьбі за рубежі в районі населених пунктів Поліське, Кухарі, Бородянка, Бишів, Гореничі, Демидів ворог частково втратив наступальний потенціал. Основні сили противника блоковані та зупинені в районі Макарова. Окупанти відійшли від Бучі та аеродрому Гостомель.

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На Сіверському напрямку угрупування російські війська силами до чотирнадцяти БТГр проводять наступальну операцію у смузі Остер, Зазим’я, Березань, Вишеньки, зосереджуючи зусилля у напрямку Києва. Одночасно ворог проводить перегрупування, щоб продовжити наступ у напрямку Броварів.

На Слобожанському напрямку ворог силами до шістнадцяти БТГр проводить наступальну операцію, зосереджуючи зусилля на напрямку Новомосковська. Блокує Харків з півночі. Захопив Балаклею. Противник не досягнув успіху в районі Охтирки і зосередив основні сили в районі Гадяча та Зіньківа.

На Донецькому напрямку угрупування ворога силами 1 та 2 армійських корпусів і семи БТГр продовжує наступальні дії на Новоайдарському, Волноваському та Маріупольському напрямках, вийшло до населеного пункту Новоолександрівка. Маючи значну перевагу в техніці, противник оточив Маріуполь.

На Луганському напрямку веде бойові дії в напрямку н.п. Старобільськ.

На Таврійському напрямку противник, силами до п’ятнадцяти БТГр зосередив зусилля на напрямку Миколаїв – Вознесенськ. Після перегрупування та введення частини оперативних резервів у складі до БТГр продовжує наступ у напрямку Запоріжжя, частиною сил – на Маріуполь. Повідомляється, що в операцію ввели десантно-штурмові підрозділи ворога у напрямку на Миколаїв.

Окупантів зупинили на Миколаївському напрямку, але ворог мав частковий успіх на напрямку Вознесенська.

Відмічено переміщення великої кількості автомобільної техніки з тимчасово окупованого Криму, в якій окупанти перевозять злочинців з тюрем для організації безладів у Миколаївській області.

В Чорному морі морське угруповання російських окупантів вивели з морських баз – їм дали завдання уражати надводні сили українських ВМС.

Також противник продовжує готуватися до висадки морського десанту в районах Затока, Чорноморськ. Прикриття груп здійснює загін кораблів вогневої підтримки і ракетна катерна ударна група.

Крім того, на чорноморському узбережжі відмітили залучення бомбардувальників Су-24М та зафіксовано скидання касетних бомб РБК-500. Прикриття забезпечували винищувачі Су-30СМ.

Теми: УкраїнавійнаГенштаб
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