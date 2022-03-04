Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зустріч країн G7: обговорять ситуацію в Україні та протидію агресії РФ

П'ятниця, 4 березня 2022, 06:56
Зустріч країн G7: обговорять ситуацію в Україні та протидію агресії РФ
фото: Getty Images

У п’ятницю глави зовнішньополітичних відомств країн G7 проведуть зустріч, на якій скоординують кроки у відповідь на російську агресію та обговорять ситуацію в Україні.

Джерело: Нед Прайс у Twitter, Укрінформ, Reuters

Деталі: Зустріч запланована у п’ятницю, о 14 годині за київським часом.

Реклама:

Як повідомив речник Держдепу Нед Прайс, держсекретар США Ентоні Блінкен вже прибув у Брюссель, де після міністерських обговорень у форматі НАТО візьме участь у зустрічі країн G7.

Темою обговорення зустрічі країн G7 буде ситуація в Україні. А сама зустріч проходитиме у змішаному форматі: наживо та віртуально.

Як зазначає Reuters, міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаяші приєднається до обговорень по відеозв’язку.

ВІДЕО ДНЯ

"Ми обміняємося думками щодо того, як діяти і плануємо посилити координацію G7 у цьому питанні", - повідомили про зустріч у МЗС Японії.

Теми: G7УкраїнавійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
G7
У G7 немає спільного підходу щодо "гарантій безпеки" для України – WSJ
До декларації G7 про гарантії безпеки для України приєдналась ще одна країна
FT: Китай підштовхуватиме БРІКС стати геополітичним суперником G7
Останні новини
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
Усі новини...
Реклама: