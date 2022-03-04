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Росіяни захопили підприємство на Сумщині, посадили снайперів, вимагають переговорів

Олена РощінаП'ятниця, 4 березня 2022, 08:16

У с. Біловодське в Сумській області російські окупанти захопили елеватор агрохолдингу Кернел, вимагають перемовин із місцевою владою та Службою безпеки України.  

Джерело: звіт голови Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького за 3 березня, голова РВА Денис Ващенко про оперативну ситуацію в Роменському районі

Деталі: Два дні тому у Роменському районі колони техніки та військові РФ захопили МХП "Дружба-Нова", (Кернел) в с. Біловодське

На території самого МХП є техніка, поряд біля МХП є склади з буряками. 

3 березня росіяни загнали туди 225 одиниць військової техніки. Є важка техніка, артилерія.

Ввечері російська авіація бомбила Роменщину, околиці Недригайлова.

Пряа мова Ващенка:: "Росіяни розстрілюють мирних мешканців, Люди всі відійшли від них подалі, сидять в підвалах, бо російські орки вже побували в сусідньому селі Біловоди. Приїхали туди на 4 БМП, там стріляли, грабували, погрожували місцевим.

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Зараз повернулися на базу, вимагають перемовника, СБУ, старосту!

Усі бояться до них іти, бо вони стріляють наповал.

Вони окопались там, на даху сидять снайпери вже третій день. Встановили озброєння навкруги. Риють якийсь котлован бульдозерами та тракторами. Вони там чи укріплення собі будують, чи щось незрозуміле".

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