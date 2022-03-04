Міла Куніс та Ештон Кутчер оголосили кампанію зі збору 30 млн доларів для українців

Актори Ештон Кутчер та Міла Куніс почали кампанію на GoFundMe зі збору коштів для підтримки українців.

Джерело: Кутчер та Куніс в Instagram, Entertainment Weekly

Деталі: Станом на 8:20 на сторінці GoFundMe Куніс та Кутчера вже понад 3 млн доларів. Мета – 30 млн доларів.

Сама пара вирішила виділити 3 млн доларів.

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Кошти підуть на рахунки організацій Flexport.org та Airbnb.org. Flexport.org організовує доставку гуманітарної допомоги до місць розташування біженців у Польщі, Румунії, Угорщині, Словаччині та Молдові. Airbnb.org надає безкоштовне короткострокове житло біженцям з України.

Куніс сказала, що "народ України сильний і сміливий, але бути сильним і сміливим не означає, що ти не гідний підтримки".

Міла Куніс, яка народилася в Чернівцях та емігрувала до США в 1991 році, сказала, що завжди вважала себе американкою, але сьогодні як ніколи не пишається тим, що вона українка. Кутчер додав, що він як ніколи пишається бути одруженим з українкою.