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Міла Куніс та Ештон Кутчер оголосили кампанію зі збору 30 млн доларів для українців

Анастасія КалатурП'ятниця, 4 березня 2022, 07:21

Актори Ештон Кутчер та Міла Куніс почали кампанію на GoFundMe зі збору коштів для підтримки українців.

Джерело: Кутчер та Куніс в Instagram, Entertainment Weekly

Деталі: Станом на 8:20 на сторінці GoFundMe Куніс та Кутчера вже понад 3 млн доларів. Мета – 30 млн доларів.

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Сама пара вирішила виділити 3 млн доларів.

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Кошти підуть на рахунки організацій Flexport.org та Airbnb.org. Flexport.org організовує доставку гуманітарної допомоги до місць розташування біженців у Польщі, Румунії, Угорщині, Словаччині та Молдові. Airbnb.org надає безкоштовне короткострокове житло біженцям з України.

Куніс сказала, що "народ України сильний і сміливий, але бути сильним і сміливим не означає, що ти не гідний підтримки".

Міла Куніс, яка народилася в Чернівцях та емігрувала до США в 1991  році, сказала, що завжди вважала себе американкою, але сьогодні як ніколи не пишається тим, що вона українка. Кутчер додав, що він як ніколи пишається бути одруженим з українкою.

Теми: війна
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