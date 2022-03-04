Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Міла Куніс та Ештон Кутчер оголосили кампанію зі збору 30 млн доларів для українців

Анастасія КалатурП'ятниця, 4 березня 2022, 08:21

Актори Ештон Кутчер та Міла Куніс почали кампанію на GoFundMe зі збору коштів для підтримки українців.

Джерело: Кутчер та Куніс в Instagram, Entertainment Weekly

Деталі: Станом на 8:20 на сторінці GoFundMe Куніс та Кутчера вже понад 3 млн доларів. Мета – 30 млн доларів.

Сама пара вирішила виділити 3 млн доларів.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ashton Kutcher (@aplusk)

Кошти підуть на рахунки організацій Flexport.org та Airbnb.org. Flexport.org організовує доставку гуманітарної допомоги до місць розташування біженців у Польщі, Румунії, Угорщині, Словаччині та Молдові. Airbnb.org надає безкоштовне короткострокове житло біженцям з України.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Куніс сказала, що "народ України сильний і сміливий, але бути сильним і сміливим не означає, що ти не гідний підтримки".

Міла Куніс, яка народилася в Чернівцях та емігрувала до США в 1991  році, сказала, що завжди вважала себе американкою, але сьогодні як ніколи не пишається тим, що вона українка. Кутчер додав, що він як ніколи пишається бути одруженим з українкою.

Теми: війна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський виступить перед Кнесетом Ізраїлю, дату обговорюють – журналіст

Дві ракети вдарили по аеропорту на Дніпропетровщині

Миколаїв організовує "коридор" для росіян, які не хочуть наступати

Україна націоналізує активи РФ: Зеленський підписав закон

Лавров зізнався, що Росія свідомо розбомбила пологовий будинок в Маріуполі

Кулеба після розмови з Лавровим: Прогресу щодо перемир’я немає

Усі новини...
війна
Лист від білорусів українцям
Зустріч країн G7: обговорять ситуацію в Україні та протидію агресії РФ
Ворог на всіх напрямках має втрати – Генштаб ЗСУ
Останні новини
19:59
"Формула-1" анулювала всі законні способи перегляду перегонів в РФ
19:59
Жодна людина не була евакуйована з Маріуполя – Верещук
19:57
Вимоги Путіна щодо України неприйнятні - Макрон
19:49
Ляшко розповів, скільки пацієнтів з COVID-19 перебувають зараз у лікарнях
19:48
ФОТОУкраїнські захисники на Чернігівщині захопили 10 робочих танків окупантів
19:45
Зі Львова запустили автобуси до кордону для тих, хто рятується від війни
19:42
Російський олігарх порівняв владу РФ з більшовиками
19:31
Макрон: ЄС не може почати процедуру вступу з країною у стані війни
19:21
фото Із Сум і Тростянця за день евакуювали 12 тисяч людей – ДСНС
19:21
Українські захисники відбили у загарбників "Панцир-С1"
Усі новини...