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Петиція до НАТО про закриття неба над Україною зібрала мільйон голосів

Ірина БалачукП'ятниця, 4 березня 2022, 08:02
Петиція до НАТО про закриття неба над Україною зібрала мільйон голосів
Прапор НАТО. Фото Getty Images

Петиція-звернення до Північноатлантичного альянсу про закриття повітряного простору над Україною зібрала понад 1 мільйон голосів.

Джерело: петиція на європейському сайті Open Petition 

Дослівно текст петиції: "Ми, люди по всьому світу, просимо країни-члени НАТО закрити повітряний простір над Україною і ввести в Україну миротворчі війська НАТО, надати військову допомогу Києву та підтримати український народ, як це було зроблено, наприклад, в Ізраїлі".

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Деталі: Петиція була створена 26 лютого. Станом на ранок 4 березня вона зібрала  1 091 002 голосів (109% від цілі).

Для довідки: Петиції на європейському сайті Open Petition можуть підписувати громадяни з будь-якої країни світу.

Чому це важливо: З початку війни небо над Україною закрите для цивільної авіації. Але російські військові літаки продовжують атакувати українські міста з повітря і завдають ракетно-бомбових ударів по цивільному населенню. 

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Закриття неба означає, що небо патрулюється військовою авіацією і охороняється системами ППО. Коли небо закрите, то всі військові літаки, які залітають у закриту зону, – збиваються.

Люди, які підписали петицію, просять НАТО закрити небо над Україною. Якби НАТО закрило небо, то саме його військові сили мали би патрулювати небо і збивати літаки, які порушують заборону.

НАТО не поспішає це робити, бо це може означати втягнення НАТО у війну з Росією.

Теми: УкраїнавійнаНАТОавіа
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